Carrefour terá que pagar indenização a cliente, em Goiânia

O hipermercado Carrefour Comércio e Indústria Ltda, ou apenas Carrefour, foi condenado pela justiça a pagar mais de R$ 5 mil reais a um dos seus clientes. O consumidor teve o veículo roubado no estacionamento do estabelecimento, em Goiânia.

A decisão foi tomada pelo juiz Murilo Vieira de Faria, do 4º Juizado Especial Cível da comarca de Goiânia. O oficial entendeu que, certamente, o dano aconteceu devido a inadequada prestação do serviço na vigilância e segurança no local em que o cliente estacionou o carro.

Além disso, a empresa responde pela reparação de dano ou furto ocorrido no estacionamento, uma vez que a manutenção do mesmo está abarcado nos serviços prestados pelo supermercado.

Por fim, o juiz levou em consideração o descaso do hipermercado em amparar o cliente.

