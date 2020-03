13ª Exposição de Orquídeas e Rosa do Deserto é realizada neste fim de semana

Para embelezar ainda mais o mês da mulher, a Prefeitura de Aparecida por meio da Secretaria de Assistência Social realiza nos dias 06, 07 e 08 de março a 13ª Exposição de Orquídeas e Rosa do Deserto. O evento será realizado das 9h às 21h, na Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG). A visitação é aberta ao público e as primeiras 400 pessoas que levarem dois quilos de alimentos não perecíveis vão ganhar uma muda de orquídea.

Segundo o coordenador da exposição, Maurílio Cowboy, o evento faz parte do calendário do município e a expectativa para esta edição é que mais de 12 mil pessoas passem pelo local. “A mostra de orquídeas e rosa do deserto é uma ótima opção para os amantes de jardinagem e paisagismo e uma forma de lazer para os aparecidenses. Além disso, é uma oportunidade para fazemos o trabalho solidário que é a arrecadação de alimentos para doar aos mais carentes”, comentou.

Os amantes das flores poderão apreciar a beleza de mais de 10 mil espécimes. “Estamos empenhados em embelezar nossa cidade com um belo projeto de paisagismo e jardinagem em praças e parques de várias regiões. Este evento já se tornou tradicional na cidade e nos inspiramos nele para tornar Aparecida cada vez mais bela” – pontua o prefeito em exercício Vilmar Mariano.

Serviço:

Assunto: 13ª Exposição de Orquídeas e Rosa do Deserto é realizada nesta sexta, sábado e domingo

Horário: 9h às 21h

Data: 06, 07 e 08 de março

Local: Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (ACIAG), Av. Francisco Inácio Ferreira – Res. Solar Central Park – Aparecida de Goiânia