Capotamento deixa três pessoas feridas na GO-070, em Goianira

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nesta terça-feira (3/3) para atender uma ocorrência de capotamento onde três pessoas ficaram feridas na GO-070, próximo a Goianira, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações dos bombeiros militares que atuaram na ocorrência, a equipe foi acionada por volta de 16h e o acidente foi uma saída de pista seguida do capotamento.

Quando chegaram no local, constataram que o veículo havia caído em uma vala após o capotamento. No interior do veículo estava uma vítima, que foi retirada depois de uma abertura forçada da porta do motorista com a utilização de ferramentas apropriadas para o resgate.

Outras duas pessoas já estavam fora do veículo quando os militares chegaram. Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Além do capotamento que deixou três pessoas feridas e o trânsito lento na GO-070, em Goianira, uma erosão na pista causa transtornos para motoristas

O trecho da GO-070 que ficou interditado após uma cratera se abrir na pista só deve ser liberado em 30 dias, segundo o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales. A via está há mais de um mês parcialmente bloqueada, no sentido de Goiânia a Goianira.

“A empresa está contratada para trabalhar nos próximos 30 dias. Estamos tomando pequenas providências de forma ininterrupta para impedir que um processo erosivo não avance para a outra pista”, disse Sales.

A cratera se formou após uma chuva, no dia 24 de janeiro deste ano. A tubulação não suportou a pressão da água e parte da rodovia cedeu. Por conta dos riscos, a rodovia foi interditada.

A solução usada para não interferir tanto no tráfego foi transferir o fluxo de veículos para o sentido oposto da pista, que é duplicada. Assim, os motoristas trafegam em pistas simples, o que tem causado transtornos para os motoristas.