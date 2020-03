Corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado em represa, em Águas Lindas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) encontrou o corpo de um jovem vítima de afogamento na represa de uma chácara, no município de Águas Lindas de Goiás, a cerca de 204 quilômetros da capital.

Os mergulhadores dos bombeiros foram acionados no fim da tarde desta terça-feira (3/3), por volta de 17h30, para atender a ocorrência onde um jovem, de 17 anos, teria sumido em uma represa.

Conforme informações, o jovem entrou na represa da chácara, teria submergido e não foi mais visto. Diante disso, os bombeiros foram chamados por pessoas que estavam no local para auxiliar as buscas.

Em um trabalho rápido, os mergulhadores utilizaram a técnica de leque crescente (buscas em curvas) e localizou o corpo do jovem vítima de afogamento. O trabalho durou cerca de uma hora e meia. Após a retirada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Recomendações e alertas para evitar afogamento em represa

Conforme recomendações dos bombeiros, em caso de banhos em represas é necessário que as crianças sempre estejam sendo supervisionadas pelos pais.

Já os adultos, é recomendável que sempre estejam acompanhados de outras pessoas para acessar lugares como este. Além disso, a profundidade ideal é quando a água estiver na altura máxima do umbigo.

Além do corpo de jovem vítima de afogamento encontrado em represa, em Águas Lindas, uma criança morreu afogada ao cair em poço, em Goiânia

Um trágico acidente envolvendo uma criança de 1 ano e meio foi registrado no início da noite da última segunda-feira (2/3) no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. A menina teria se afastado dos pais e caído em um poço nas proximidades da casa onde estava, causando o seu óbito.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu ontem por volta de 18h na Alameda Meia-Ponte, no setor Recanto do Bosque. A corporação informou que foi acionada mas, ao chegar ao local, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já atendiam a ocorrência.

Ainda conforme os bombeiros, a menina de 1 ano e meio teria se afastado dos pais sem que eles percebessem e caído em um poço, que estava cheio. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. A criança teria ficado por um período de 20 minutos embaixo d’água.