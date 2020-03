Erosão na GO-070, em Goiânia, deixa trânsito bloqueado por mais 30 dias

A erosão formada em um trecho da GO-070, em Goiânia, deve deixar o trânsito bloqueado em parte da rodovia por cerca de mais 30 dias. De acordo com o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales, esse é o prazo estimado para obras de recuperação, que começaram oficialmente há dois dias.

A via está parcialmente bloqueada, no sentido Goiânia – Goianira, desde o dia 24 de janeiro. Por conta das fortes chuvas, parte do asfalto cedeu, formando um buraco às margens da GO-070. O incidente ocorreu no quilômetro um da rodovia, próximo ao Hospital Estadual Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

De acordo com Sales, foram feitos trabalhos para impedir que a erosão tomasse conta do outro lado da rodovia. Passado este período de prevenção, que ocorreu de forma cautelosa devido ao tempo chuvoso, agora começaram as obras de recuperação, que são feitas por uma empresa contratada pela Goinfra. A estimativa é que os serviços ocorram em 30 dias trabalhados.

Erosão interdita trecho da GO-070, em Goiânia

Com risco de desabamento, o trecho da GO-070, próximo ao Hugol, em Goiânia, foi interditado na manhã do dia 24 de janeiro. Por conta das fortes chuvas ocorridas na região, parte da pista desabou. Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) e da Defesa Civil atuaram no local, para garantir a segurança dos motoristas.

Desde a interdição, os motoristas que passam pelo local dividem o mesmo lado da via, que passou a ser simples. Além de muitos carros, o trecho é muito utilizado por caminhões, ônibus de viagem e ônibus do transporte coletivo, inclusive a extensão do Eixo Anhanguera.

O trecho interditado fica no quilômetro 1, no sentido Goiânia – Goianira. Para quem segue no sentido contrário, o trânsito flui normalmente. Uma rota alternativa para os motoristas é entrar na rotatória do Hugol e seguir na Avenida Cel. Joaquim Lúcio, no Setor Santos Dumont.