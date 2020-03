Fraude em postos de gasolina acaba com três presos, em Goiânia

Três homens foram presos em flagrante, pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeitos de fraudarem documentação e cadastros em postos de gasolina, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com as investigações, eles faziam grandes abastecimentos e distribuíam de forma irregular na região da Vila Canaã, em Goiânia.

As denúncias foram feitas à polícia por donos de postos de combustíveis. Segundo a apuração, os homens faziam cadastros usando dados de empresas falsas, e assim abasteciam cerca de mil litros por vez. Os combustíveis eram armazenados em um tanque irregular, localizado dentro de um lote, na Vila Canaã.

Os homens foram presos e devem responder por estelionato, receptação, associação criminosa e armazenamento indevido de combustível. A quadrilha foi desarticulada nesta quarta-feira (4/3), por meio da 5º DP de Aparecida de Goiânia. As investigações foram coordenadas pelo delegado Carlos Levergger.

Contra fraude em postos de gasolina, ANP lança app

O aplicativo ‘ANP no Posto’, criado para mostrar os preços e a qualidade de combustíveis comercializados pelos postos em Goiás, já está em funcionamento para teste.

De acordo com Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o aplicativo, lançado em caráter experimental, terá atualização com os preços praticados pelos postos no estado. Inicialmente, somente os motoristas de Goiás poderão testar o app, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas Play Store e App Store.

Com base na localização, os consumidores têm acesso aos postos próximos, aos preços por eles praticados e às informações de qualidade disponíveis. A ANP espera que as demais unidades da federação possam gradativamente aderir ao aplicativo, que foi desenvolvido para atender consumidores de todo o país. A iniciativa está alinhada com a proposta da Agência de dar mais transparência aos preços e à qualidade praticados no mercado, permitindo que o consumidor tenha maior poder de escolha na hora de abastecer.