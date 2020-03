Homicida foragido do Pernambuco é preso em Morrinhos, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) efetuou, nesta terça-feira (3/3), o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um homicida foragido do Pernambuco. Ele foi capturado em Morrinhos, no sul goiano.

A ação foi de forma conjunta com a Polícia Civil do Estado do Pernambuco que, após troca de informações, conseguiu localizar e prender o suspeito que estava foragido pela prática do crime de homicídio qualificado.

Como aconteceu a captura do homicida foragido do Pernambuco preso em Morrinhos, em Goiás

De acordo com os policiais civis da delegacia de Morrinhos, eles receberam informações de que um homem, de 29 anos, estava escondido na cidade para não ser preso no Pernambuco, onde é suspeito de um homicídio.

De posse das informações, os policiais realizaram várias diligências para verificar a veracidade do fato e constataram que o homicida estava morando na cidade. Eles então passaram a monitorar a rotina dele.

As equipes conseguiram realizaram a abordagem do suspeito nesta terça-feira (3/3) e, após rápida revista, ficou confirmado que se tratava do foragido da comarca de Goiana, no Pernambuco.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi conduzido para a Delegacia de Polícia para cumprimento das formalidades legais e, em seguida, encaminhado para Unidade Prisional local.

Homicida de alta periculosidade é preso em Trindade

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no último dia 27 de janeiro, um homicida de alta periculosidade que estava foragido do sistema prisional de Trindade.

A abordagem aconteceu após uma equipe visualizar um motorista em atitude suspeita. Foi solicitada a parada, mas o homem não obedeceu e empreendeu fuga, momento que os militares começaram o acompanhamento.

Após um tempo em perseguição, a equipe conseguiu abordar o homem, que não apresentou documentos pessoais nem do veículo. Após levantamento, foi constatada a identidade do suspeito e verificado que se trata de um criminoso de alta periculosidade.

Ele é integrante de uma facção criminosa, suspeito de cometer diversos crimes, inclusive homicídios e tráfico de drogas. Há a suspeita de que ele seja o responsável pelas últimas mortes na região de Trindade, que teriam sido motivadas por disputa de território entre facções.