Irmãos usavam menores em esquema de roubo de veículos, em Goiás

Foi preso na última terça-feira (3/3) em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, um homem acusado de ser o chefe de uma quadrilha especializada no roubo de veículos que operava na região de Aparecida de Goiânia, em Goiás. O indivíduo, que tem passagem por outros crimes, atuava ao lado da irmã no esquema criminoso. Os dois recrutavam menores de idade, que participavam diretamente dos crimes.

A prisão do investigado, identificado somente como Edivaldo, foi feita em caráter preventivo pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva). Além dele, foram presos sua irmã e um outro indivíduo, que também participava do esquema criminoso de roubo de veículos em Goiás.

A ação ocorreu em conclusão das investigações acerca do roubo de uma caminhonete GM Chevrolet D20 Custom, ocorrido no dia 27 de janeiro do corrente ano, em Aparecida de Goiânia.

Segundo o delegado Samuel Moura, responsável pelas investigações, o indivíduo já ostentava anotações criminais por delitos relacionados a roubo de veículo, roubo a banco e posse de artefato explosivo. Por fim, foi indiciado pelo delito de associação criminosa armada e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Como funcionava o esquema de roubo de veículos

Um dos presos e chefe da quadrilha, Edivaldo é um velho conhecido da polícia. De acordo com o delegado Samuel Moura, a quadrilha escolhia cuidadosamente suas vítimas. Normalmente, segundo ele, eram pessoas que usavam seus veículos para trabalhar, como fretistas.

A irmão de Edivaldo entrava em contato com a vítima e normalmente oferecia um trabalho de transporte ou frete. Quando chegava ao local, a vítima era abordada pelos menores e tinha o veículo subtraído.

Ao todo, três pessoas foram presas, e os dois menores já foram identificados. Uma nova ação será feita para realizar a apreensão dos mesmos.