Menina de 9 anos relata estupro sofrido por marido da avó, em Goiânia

Uma família procurou a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Goiânia, nesta quarta-feira (4/3), para denunciar um caso de estupro contra uma menina de 9 anos. O suspeito de cometer o crime é o marido da avó dela. Informações preliminares apontam que os abusos ocorriam há pelo menos 1 ano.

De acordo com a delegada Ana Elisa Gomes, titular da DPCA, a criança contou à mãe a à avó sobre as agressões sofridas, na tarde de ontem (3). Na manhã de hoje, a família foi até a delegacia para registrar a denúncia.

Além de estupro, menina de 9 anos sofria chantagem emocional do marido de avó

A menina e a mãe moravam na mesma casa que a avó materna e o marido. Conforme relatado pela família, os abusos ocorriam quando ela ficava sozinha em casa com o suspeito, que passava as partes íntimas na criança, além de tocar em seus órgãos genitais e fazer chantagens emocionais.

Segundo a investigadora, a mãe, a avó e a vítima já foram ouvidas. Após depoimentos, a criança foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) e em seguida ao Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), para exames. Os laudos devem comprovar as agressões.

O suspeito ainda não foi preso, por não se tratar de um flagrante. Ana Elisa explicou ainda que outras testemunhas e familiares serão intimados a depor, assim como o marido da avó da menina.

Estupro contra idosa, em Trindade

Uma idosa, de aproximadamente 63 anos, foi estuprada dentro de casa na manhã desta terça-feira (3/3), em Trindade, na Região Metropolitana da capital. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a idosa é moradora de Mossâmedes, a cerca de 151 quilômetros de Goiânia, e ficava na casa que tem em Trindade para fazer consultas médicas.

Nesta terça-feira (3/3), um homem teria pulado o muro para ter acesso à residência da vítima e a estuprado. Após cometer o crime, ele fugiu do local e ainda não foi capturado. As equipes policiais realizam diligências para prendê-lo. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).