Orquestra Filarmônica de Goiás abre Temporada 2020 com novidades

A abertura da Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Goiás acontece no dia 11 de março, quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A regência será de Neil Thomson, Regente Titular e Diretor Artístico da instituição. Dessa maneira, serão apresentadas as obras Sinfonia 16 de Haydn, Sinfonia 2 de Rachmaninoff. Ademais, será a estreia mundial da suíte folclórica “Vila Boa de Goyaz”, de Cyro Delvizo. A entrada é gratuita.

Neste ano, a Filarmônica, fundada em 1980 pelo maestro pirenopolino Braz de Pina, comemora 40 anos. Por isso, Neil Thomson preparou um programa de concerto comemorativo para a primeira apresentação da temporada. “Começamos com uma obra que foi especialmente escrita para nós pelo jovem compositor Cyro Delvizio e é uma homenagem à cultura folclórica de Goiás e à Cora Coralina. Nós somos a única orquestra brasileira que inaugura sua temporada com um trabalho inédito de um compositor brasileiro. Neste ano celebraremos imensamente a música brasileira através da gravação de obras de Claudio Santoro e da execução de um projeto de música colonial”, destaca.

Entre as novidades para 2020, Thomson ressalta que a Filarmônica goiana desenvolverá a série “Haydn no Cerrado”. Dessa maneira, tem o objetivo de apresentar a música do compositor austríaco em locais históricos de Goiás. “2020 parece um novo começo para a orquestra em seus 40 anos e estou muito animado para compartilhar esta temporada com o nosso amado público”, finaliza o maestro.

Assim, para esse ano, o corpo sinfônico realizará 21 concertos no primeiro semestre, entre temporada principal, concertos de câmara, didáticos e turnê estadual e nacional.

Relevância da Orquestra Filarmônica de Goiás

A Orquestra Filarmônica de Goiás é considerada hoje um dos três corpos sinfônicos mais relevantes do cenário musical brasileiro. Assim, esse reconhecimento se deve a diversos fatores, entre eles a excelência artística dos músicos e musicistas. Além disso, à trajetória do Regente Titular Neil Thomson e às experiências culturais que ela proporciona à população goiana por meio de seus concertos, apresentações em parques, igrejas, centro comerciais, ambientes acadêmicos, entre outros. Outro destaque são os Concertos Didáticos, que oferecem práticas educacionais lúdicas a crianças e jovens.

O ano de 2019 foi frutífero para a Orquestra Filrmônica de Goiás, que realizou de março à dezembro, 44 eventos entre concertos, turnês e apresentações didáticas, alguns deles gratuitos no Centro Cutural Oscar Niemeyer, por exemplo. A Filarmônica também participou do prestigiado Festival de Inverno de Campos do Jordão. Assim, essas atividades reuniram um público médio de 20 mil pessoas em 2019.

Também no ano passado, entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro, sob a coordenação de Ulrich Schneider e com a regência de Neil Thomson, a Orquestra Filarmônica de Goiás gravou o terceiro álbum com obras do compositor brasileiro Claudio Santoro. Dessa forma, a gravação das sinfonias completas integra o projeto “Brasil em Concerto”, iniciativa do Ministério das Relações Exteriores. A intenção é divulgar a música orquestral brasileira pelo mundo. Os álbuns serão lançados pelo selo internacional Naxos.

Serviço

Quando: 11/03 (quarta-feira)

Horário: 20h30

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Entrada: Gratuita