Pai atropela filho bebê ao sair de garagem, em Inhumas

Um pai atropelou o filho, um bebê de 1 ano e 7 meses, enquanto saía de carro da garagem de casa, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia. O momento do atropelamento foi registrado por câmeras de monitoramento dos vizinhos. Veja abaixo.

Como é possível perceber nas imagens, o pai da criança, Fábio Júnior Pereira Gomes, de 38 anos, entra no carro e começa a sair de ré. Neste momento, o filho sai pelo outro portão e entra atrás do veículo.

O empresário não nota a presença do filho e continua a manobra. O menino estava atrás do carro tentar “segurar” o veículo, mas acabou caindo e quase foi atropelado.

A roda traseira do veículo passou por cima da criança e o pai só percebeu o que havia acontecido quando ouviu o grito da criança. Desesperado, ele então sai do carro e pega o filho no colo.

De imediato, os pais levaram o bebê para a Unidade de Pronto Atendimento de Inhumas, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Apesar do susto, o bebê não teve lesões graves, apenas um arranhão na perna. O caso aconteceu no último domingo (1/3). Veja o vídeo: