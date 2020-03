Parque Flamboyant, em Goiânia, deve deixar de receber feiras e eventos

O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça de Goiânia, recomendou que o Parque Flamboyant, em Goiânia, deixe de receber feitas e eventos.

A recomendação foi expedida à Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) para que não conceda autorização para realização de eventos nas dependências do parque. Os motivos são os danos ambientais causados e a necessidade de proteger o local.

Segundo a promotora de Justiça Alice de Almeida Freire, a Associação dos Moradores do Entorno do Parque Flamboyant (Amepark) relatou que no local há poluição sonora e ambiental. Além disso, a criminalidade e a perturbação do sossego tem aumentado, isso devido às feiras, comércio ambulante e realização de eventos.

Um parecer técnico elaborado pela Gerência de Parques e Unidades de Conservação da Amma (Gerpuc) comprovou os danos ambientais causados no local e foram detectados problemas como descarte de óleo de cozinha na grama e calçamento, de óleo diesel vindo do gerador de energia no calçamento, danos ao mobiliário e entrada de veículos passando por cima da grama.

A promotora ainda recomentou ao presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, a intensificação da fiscalização na unidade para evitar novos transtornos e desastres. As medidas adotadas pela agência devem ser informadas em 30 dias.

O Parque Flamboyant

O Parque Flamboyant, em Goiânia, se concentra em uma região que pertencia ao Flamboyant Shopping. No entanto, o Sr. Lourival Louza e seu filho doaram a área para a prefeitura da cidade. Exatamente por esse motivo é que o nome oficial do parque é “Flamboyant Lourival Louza”.

Foi na data de 31 de outubro de 2005 que o projeto de construção do parque teve início, sendo entregue dois anos depois, em 15 de setembro de 2007. A inauguração foi bastante movimentada e atraiu público de diversas partes do município.

É um dos maiores da cidade, com extensão aproximada de 125 mil m². É espaço suficiente para acomodar centenas de pessoas ao mesmo tempo, que podem desfrutar de diversas atrações como as pistas para caminhada e ciclismo, o parquinho infantil, dois lagos e pontes para apreciar.