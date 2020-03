Usuários do Eixo Anhanguera protestam em terminal de Senador Canedo

Usuários do Eixo Anhanguera iniciaram um protesto, na manhã desta quarta-feira (4/3), dentro do Terminal de Senador Canedo, na Região Metropolitana da Goiânia. O movimento teria começado após um ônibus quebrar e outro veículo não ser mandado para substituí-lo.

Com a situação, agravada pelo grande fluxo em horário de pico, os passageiros, revoltados, impediram a passagem de outros ônibus. De acordo com os primeiros levantamentos, a manifestação ocorreu de forma pacífica. Os usuários pediam por melhorias no serviço do transporte público na capital e Região Metropolitana.

Por meio de nota, a Metrobus, empresa responsável pela frota do Eixo Anhanguera, informou pneus de dois ônibus da frota estouraram. O texto diz ainda que o departamento de frota da companhia vai apurar as causas dos incidentes envolvendo os dois veículos, que recentemente passaram por revisões.

Veja a nota:

Dois veículos da frota da Metrobus tiveram seus pneus estourados quando estavam em operação. O horário de pico exponenciou os transtornos no Terminal de Senador Canedo. O departamento de frota da companhia irá apurar as causas dos incidentes, mas a informação prévia é de que ambos os carros passaram por revisões recentes. Infelizmente, a situação caótica da infra-estrutura viária da Avenida Anhanguera prejudica consideravelmente a saúde operacional dos veículos que compõe a frota da Metrobus.

Ônibus do Eixo Anhanguera passam revisões preventivas, diz Metrobus

Recentemente, por meio de nota, a Metrobus informou que todos os ônibus da frota, que atua em Goiânia e Região Metropolitana, passam por revisões preventivas e que “a cada 10 mil quilômetros rodados o carro é retido para uma manutenção prévia.” O texto foi dado em resposta a um vídeo, gravado por um usuário, que mostra água da chuva caindo dentro de um dos ônibus.

As imagens foram divulgadas na última segunda-feira (2/3), e mostram um buraco no teto, que deveria estar fechado pela tampa de entrada de ar. O caso ocorreu no Terminal de Trindade, também na Região Metropolitana.

Leia o posicionamento na íntegra: