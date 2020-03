Cinco pessoas ficam feridas em capotamento na GO-080, em Barro Alto

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde desta quarta-feira (4/3) para atender uma ocorrência onde cinco pessoas ficaram feridas após um capotamento na GO-080, na saída para Barro Alto, a cerca de 227 quilômetros da capital.

Os bombeiros que atenderam as vítimas são do Batalhão de Goianésia. O acidente aconteceu depois que o carro saiu da pista e capotou, momento que parou no meio do mato às margens da rodovia.

Quando chegaram no local, os militares verificaram que haviam cinco vítimas no veículo e todas estavam conscientes. Destas, quatro apresentavam escoriações diversas e uma idosa, de 74 anos, estava com escoriações e fratura no membro inferior.

Diante disso, a equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e, posteriormente, encaminhou as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento de Goianésia.

Além do capotamento na GO-080 que deixou cinco pessoas feridas, em Barro Alto, outro deixou três pessoas feridas na GO-070, em Goianira

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na última terça-feira (3/3) para atender uma ocorrência de capotamento onde três pessoas ficaram feridas na GO-070, próximo a Goianira, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações dos bombeiros militares que atuaram na ocorrência, a equipe foi acionada por volta de 16h e o acidente foi uma saída de pista seguida do capotamento.

Quando chegaram no local, constataram que o veículo havia caído em uma vala após o capotamento. No interior do veículo estava uma vítima, que foi retirada depois de uma abertura forçada da porta do motorista com a utilização de ferramentas apropriadas para o resgate.

Outras duas pessoas já estavam fora do veículo quando os militares chegaram. Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).