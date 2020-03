A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) investiga uma ocorrência onde o corpo de mulher desaparecida há 3 anos pode estar enterrado em uma cisterna, em Aparecida de Goiânia.

O caso chegou ao conhecimento da PCGO após o recebimento de uma denúncia anônima informando que o corpo de uma atendente desaparecida poderia estar no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para ajudar nas buscas e, até o momento, foi encontrado um osso a 10 metros de profundidade, que foi encaminhado para perícia para verificar se os restos pertencem à mulher.

Os trabalhos dos bombeiros iniciaram na tarde desta quarta-feira (4/3) quando começaram a retirar a água do local para que pudessem fazer o adentramento. Um problema enfrentado pelos bombeiros é o risco de desmoronamento, mas os trabalhos continuam para verificar a veracidade denúncia.

Conforme informações de familiares, a mulher, que era atendente, desapareceu em abril de 2017 depois de sair de casa sem avisar. Desde então, a família não teve mais notícias.

Ainda segundo familiares, a atendente era usuária de drogas e frequentava a casa com outros usuários. Ela é mãe de cinco filhos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Além do caso onde o corpo de mulher desaparecida há 3 anos pode estar em cisterna, em Aparecida, uma outra mulher foi resgatada de cisterna de 8 metros, em Anápolis

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde desta quarta-feira (4/3) para atender uma ocorrência onde uma mulher teria caído em uma cisterna, no bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Quando chegaram no local, os bombeiros verificaram que a mulher estava em um buraco de aproximadamente 8 metros de profundidade. Ela caiu no momento que estava pegando roupas no varal.

Os bombeiros realizaram o resgate da vítima, que estava consciente e apresentava um ferimento no tornozelo e escoriações. Após atendimento pré-hospitalar, a vítima foi levada para o hospital municipal de Anápolis.