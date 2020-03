Fortes chuvas deixam motoristas em alerta na BR-414, em Anápolis

A BR-414, no Km 343, próximo a Base Aérea em Anápolis, trecho que liga Corumbá a Anápolis, está deixando os motoristas em alerta depois das fortes chuvas que ocorreram em Goiás nesta época do ano.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está orientando os usuários da rodovia a redobrarem a atenção.

Devido às fortes chuvas que estão atingindo a região, parte da rodovia está coberta de lama.

Além disso, a enxurrada que escorre pelo leito da via pode colocar em risco a segurança viária.

Acima de tudo, segundo a PRF, com o desmoronamento de pedras, o deslizamento de terra e da água que corre pela via, é imprescindível evitar as viagens noturnas para que o motorista não seja surpreendido por árvores que naturalmente caiam na pista.

Por fim, neste momento, equipes do DNIT estão no local orientando o trânsito e removendo a sujeira depositada pelas chuvas.

BR-414, em Anápolis, está com problemas desde fevereiro deste ano

A BR-414, na altura do Km 434, está apresentando problemas desde o mês de fevereiro deste ano.

Acima de tudo, a BR-414 foi completamente interditada dia 22 de fevereiro deste ano, devido a um deslizamento de terra na rodovia provocado por uma forte chuva, tipica da época e que este ano se apresenta um pouco mais severa que o normal.

Apesar disso, na época, alguns veículos estavam se arriscaram na travessia. Apesar disso, muitos ficavam atolados, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. U

Na épica, uma ambulância com um paciente vítima de enfarte também ficou impossibilitada de seguir viagem. Apesar disso, o estado de saúde do paciente ficou estável.

Além disso, o congestionamento chegou a ficar em quatro quilômetros na noite daquele dia. A PRF e algumas equipes do Dnit ficaram no local para auxiliar na desobstrução da estrada em Anápolis.

Tanto naquela época, como atualmente, a BR-153 pode ser usada como rota alternativa.