Gustavo Mendanha recebe alta médica e cumpre 30 dias de licença

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), recebeu alta médica na manhã desta quinta-feira (5/3). De acordo com nota oficial, o estado de saúde dele já se encontra normalizado, sem sequela e seguirá com o tratamento em casa. O prefeito estava internado há nove dias, no Hospital Santa Mônica, onde foi diagnosticado com trombose venosa cerebral.

Leia a nota na íntegra:

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (5). Ele cumprirá a licença médica de 30 dias a partir do momento que deu entrada no hospital, dia 25 de fevereiro. Após nove dias internado, seu estado de saúde já se encontra normalizado, sem sequelas, e o prefeito seguirá com o tratamento em casa. Gustavo se recupera de uma trombose venosa cerebral, diagnosticada pela equipe médica do Hospital Santa Mônica.

Gustavo Mendanha agradece orações

Nesta quarta-feira (4/3), um dia antes de receber alta, Gustavo Mendanha informou que não sentia mais dores e que esperava estar de volta às atividades em breve. “Disposto, pronto pra ir pra casa, espero em breve estar com vcs. Obrigado pelas orações, preces e tanto carinho”, escreveu em uma rede social.

O gestor municipal estava fora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último domingo (1/3). Ele foi internado na noite do último dia 25, no Hospital Santa Mônica, onde foi diagnosticado com trombose venosa cerebral.

A assessoria de imprensa da prefeitura explicou que Mendanha começou a ter dores de cabeça na sexta-feira, 21, em viagem para São Paulo para conversar sobre parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O gestor ainda participou de compromissos políticos como o Umadego no sábado e vistorias de obras na terça-feira de carnaval, quando a noite procurou o hospital devido às fortes dores.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Vilmar Mariano (MDB), assumiu a prefeitura interinamente. O vice-prefeito Veter Martins (MDB) se encontra de licença médica até o próximo sábado, 7 de março.

O que é trombose venosa cerebral?

A Trombose Venosa Cerebral (TVC) é uma doença rara que acomete as veias cerebrais. Ela é diferente do Acidente Vascular Cerebral (AVC), que atinge as artérias. De acordo com especialistas, a TVC normalmente ocorre em um contexto no qual existe uma maior chance do sangue coagular.