Um homem foi morto dentro de casa, na frente dos filhos, na madrugada desta quinta-feira (5/3). O crime ocorreu em uma casa localizada no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Informações preliminares apontam que três homens invadiram o local e atiraram ao menos cinco vezes contra a vítima.

De acordo com a polícia, o homem tinha 37 anos e assistia TV, no momento em que foi assassinado. Os criminosos arrombaram a porta da casa e já entraram atirando com o homem. Dois tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu ainda no local.

Polícia investiga caso de homem é morto a tiros na frente dos filhos, em Goiânia

No momento do ocorrido, os filhos dele, dois adolescentes de 14 e 15 anos, também estavam na sala. Eles não foram atingidos. A cena do crime foi periciada e em seguida o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia.

Após o crime, o trio suspeito fugiu. Ainda não se sabe o que teria motivado o homicídio. Conforme apurado pela reportagem, até o momento, os criminosos não foram presos. Tudo é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

Homem é morto em casa na frente da família, em Aparecida de Goiânia

No último dia 10, um homem foi morto dentro de casa, na frente da família, em Aparecida de Goiânia. Conforme apuração, o homicídio aconteceu na Rua Nascente, no Jardim Palmares. Dois homens teriam invadido a residência da vítima após se identificarem como policiais.

Quando os criminosos entraram na casa atingiram a vítima com quatro tiros na cabeça e nos ombros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Segundo levantamentos, os suspeitos roubaram uma televisão e fugiram em seguida. Eles ainda não foram localizados. A vítima não tinha passagem pela polícia.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) está apurando o caso e a principal linha de investigação é que seja um latrocínio, que é roubo seguido de morte.