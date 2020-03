Homem é preso com R$ 3 mil em notas falsas, em Itauçu

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem, na tarde desta quinta-feira (5/3), com a quantia de R$ 3 mil em notas falsas, na cidade de Itauçu, na Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, uma equipe policial estava em patrulhamento pela GO-070, quando uma vítima comunicou características de um homem que estava, supostamente, passando notas falsas em comércios da cidade.

A PMGO confirmou a veracidade da informação e, após ser capturado, ele confessou o crime e contou que pagou o valor de R$ 500,00 pelas notas. Ele foi preso e levado para a Polícia Federal.

Como aconteceu a prisão do homem que estava com R$ 3 mil em notas falsas, em Itauçu

Após receberam a denúncia, os militares começaram as diligências e conseguiram abordar o suspeito no momento em que aplicava o golpe. Ele estava em um comércio e tentava comprar alho com uma nota de R$ 100,00 falsa.

Os policiais então realizaram uma busca pessoal, momento que encontraram mais notas falsificadas, na quantia de R$ 2.900,00. A equipe ainda foi procurada por outro comerciante vítima do golpista. Ele contou que o homem pagou a mercadoria com duas notas de R$ 50,00, mas com a nota falsa por baixo da verdadeira.

Ao ser questionado, o homem confessou a prática do crime e contou que adquiriu as notas no município de Nova Veneza, em Goiás, de um outro homem. Ele relatou que o vendedor de notas estava em um veículo branco, mas não soube informar o nome do mesmo.

O suspeito alegou que foi abordado pelo homem na rua oferecendo notas falsas. Ele então decidiu “comprar” e pagou o valor de R$ 500,00 pela quantia de R$ 3 mil.

No total, foi apreendido o valor de R$ 3.050,00 reais em moeda falsa, todas em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00. Diante disso, o homem foi levado para uma unidade de saúde para confecção do laudo médico e, posteriormente, encaminhado à Polícia Federal para confecção do flagrante.

Veja o vídeo da diferença das notas:

