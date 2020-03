Homem é preso por importunação sexual ao mostrar genitália em roubo, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) efetuou a prisão de um homem suspeito de importunação sexual ao mostrar genitália durante um roubo, no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia.

Conforme informações, a equipe policial recebeu denúncias via copom de uma sequência de três roubos a pedestres que havia acontecido na tarde desta quarta-feira (4/3).

Diante das informações, os militares intensificaram o patrulhamento na região e conseguiram abordar um homem na Avenida Wagner Estelita Campos. Ele apresentava as mesmas características descritas pelas vítimas.

Durante revista pessoal, foram encontrados em posse do suspeito diversos objetos roubados, sendo dois celulares, uma bolsa feminina com pertences das vítimas e uma faca utilizada no crime.

Ao conversar com uma vítima, ela relatou que o homem teria mostrado o órgão genital durante o assalto, o que configurou uma importunação sexual.

Diante dos fatos, o suspeito, os objetos roubados e as vítimas foram encaminhados para para Central Geral de Flagrantes para as devidas providências.

Além do caso de Goiânia, um homem também foi preso em Iparemi por importunação sexual e suborno

Um homem suspeito de importunação sexual e suborno foi preso na madrugada de segunda-feira (24/2), em Iparemi, na região sudoeste do estado de Goiás.

Conforme informações, a irmã da vítima de importunação sexual procurou a Polícia Militar (PM) para contar o que estava acontecendo durante a festa de carnaval.

Segundo relatos da testemunha, um homem estava bêbado e importunando sexualmente sua irmã e tinha medo que ele pudesse começar uma briga. Ela então resolveu denunciar o caso.

A Polícia Militar foi até o homem e o retirou do local. Ao confessar que estava errado, o importunador ofereceu dinheiro aos policiais para que ele fosse liberado.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção ativa e levado para a delegacia do município para as devidas providências.