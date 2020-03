Homem em situação de rua morre após ser atropelado na BR-153, em Hidrolândia

Na noite desta quarta-feira (4/3), um homem em situação de rua morreu após ser atropelado na BR-153, em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. Ele foi atingido por uma motocicleta.

Conforme informações, o acidente aconteceu no km 528 da BR-153. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) submeteu o motociclista ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo. Ele permaneceu no local até a chegada do socorro, que constatou a morte da vítima.

A vítima não foi identificada e o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), somente nesta quarta-feira (4/3) foram registrados dez acidentes em rodovias que cortam Goiás. Os acidentes deixaram 20 feridos e dois mortos.

Além disso, nas últimas 24 horas foram aplicadas 603 notificações de multas por infrações diversas. Destas, 32 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 30 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas e três motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia.

Além do homem em situação de rua que morreu após ser atropelado na BR-153, em Hidrolândia, um motorista de caminhão também morreu na mesma rodovia

Um outro acidente com morte foi registrado na tarde desta quarta-feira (4/3), onde um homem de 31 anos de idade morreu em um acidente com caminhão na BR-153, km 622, no município de Morrinhos.

A morte aconteceu no local e veio após o motorista do caminhão capotar o veículo que ele dirigia.

O caminhão saiu de Buriti Alegre, no sul de Goiás, com destino a Palmas, em Tocantins. O veículo estava carregado de sal mineral, milho e ração animal.

Conforme informações, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o caminhão no canteiro central da rodovia. O motivo do acidente ainda não foi divulgado.

Por fim, o trânsito no local foi controlado e a carga foi colocada em outro veículo e, posteriormente, o fluxo de veículos liberado.