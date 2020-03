Mais de 30 escritores locais participam da 2ª Feira Literária de Aparecida

A leitura é essencial à construção da cultura de um indivíduo, e para tal é necessário que haja incentivo para que se torne um hábito comum entre todos. Pensando nisso a Prefeitura de Aparecida realiza nesta semana a 2ª Feira Literária de Aparecida de Goiânia. A ação cultural acontece até o dia 08 de março no Espaço Coletivo do Aparecida Shopping e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio da secretaria Executiva de Cultura e Turismo.

A feira, que conta com centenas de livros expostos a disposição da população aparecidense, segue aberta ao público até dia 8 de março no horário comercial do shopping, das 10h às 22h. Os temas das obras expostas vão desde a literatura infanto-juvenil, suspense, história a contos. Também são parceiros o Grupo Associado de Escritores Brasileiros (GAEB), Academia Aparecidense de Letras, Arte Barrocas, Vida e Obra de Cora Coralina e Colégio Dom Pedro I.

Para o secretário executivo de Cultura e Turismo, Guido Marco, a feira cumpre um papel de aproximação do leitor com o escritor. “O contato entre leitores e escritores permite uma troca de experiência muito importante para quem visita a feira, pois permite que essa experiência vá além das páginas do livro e desperta a curiosidade do leitor”, conta.

Gelsínio de Assis Sousa, é um dos 30 autores aparecidenses que estão expondo na feira. O escritor, que mora em Aparecida há 27 anos, conta que a divulgação das obras é muito importante, além do incentivo à leitura aos leitores em geral. Em sua obra “A Voz do Coração”, uma das publicações mais recentes, o autor apresenta diversas poesias que falam sobre o meio ambiente, valorização o município de Aparecida, entre outros.

Mirna Miquele Nesy, também fala sobre a importância da valorização de autores locais e nacionais. “Aqui nós divulgamos e trabalhamos os autores nacionais. Sabemos que o brasil não é um país de leitores, e por isso é preciso trabalhar bastante a questão dos autores nacionais e o incentivo à leitura”, pontua ela.