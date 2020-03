Obras do BRT na Avenida Goiás não estão embargadas, diz Seinfra

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), de Goiânia, esclareceu, por meio de nota oficial, que as obras do corredor BRT e da rede de drenagem na Avenida Goiás não foram embargadas, como recentemente noticiado por jornais locais. No texto, publicado nesta quinta-feira (5/3), a pasta diz que os “serviços foram suspensos temporariamente por causa do período chuvoso.”

No último dia 2, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recomendou que as obras do BRT na Avenida Goiás, entre as Ruas 82 e 1 (em ambos os lados), fossem paralisadas até que o Instituto faça uma análise específica do desplacamento de um elemento artístico da Torre do Relógio.

Hoje (5/3), a Seinfra explicou “que o empreendimento ainda não chegou à altura da torre e que existem alternativas para evitar trepidações que possam impactar nos prédios históricos do local.”

Obras do BRT, em Goiânia, devem avançar após o período chuvoso

A Secretaria de Infraestrutura se reuniu com representantes do Iphan para discustir a continuidade das obras, bem como alternativas para evitar danos ao patrimônio histórico da cidade. Leia a publicação da pasta na íntegra:

As obras do corredor BRT e da rede de drenagem na Avenida Goiás não foram embargadas. Os serviços foram suspensos temporariamente por causa do período chuvoso. Com a rede já pronta, quatro dias seguidos de estiagem serão suficientes para a execução dos dois pavimentos: de concreto para o corredor, e de asfalto para os demais veículos. O Iphan expôs a preocupação com o impacto que o movimento das máquinas possa provocar na Torre do Relógio, que apresenta problemas na sua estrutura e sofreu um desplacamento do reboco. A Seinfra explicou que o empreendimento ainda não chegou à altura da torre e que existem alternativas para evitar trepidações que possam impactar nos prédios históricos do local. A ideia inicial era levar a obra em toda a extensão entre a Avenida Independência e a Praça Cívica, entretanto, com os projetos das estações e do entorno da Praça ainda a serem concluídos, a opção acertada foi executar até a Rua 1 e fazer na contramão da Goiás, a partir da Independência, simultaneamente à execução do corredor na Rua 84, entre a Praça do Cruzeiro e a Praça Cívica. No trecho da Avenida Goiás, a partir da Rua 1, as obras acontecerão junto com as do entorno da Praça Cívica, finalizando o BRT Norte-Sul. A expectativa é iniciar esse último estágio em junho.

Nota Iphan, divulgada no início deste mês