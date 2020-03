Operação Crepitus: 2° fase é realizada pela Polícia Civil em Goiânia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), realizou a segunda fase da Operação Crepitus, nesta quinta-feira (5/3).

Foram realizadas vistorias e autuações em dois locais da região metropolitana de Goiânia. Primeiramente, foi realizada a ação no Setor Nova Suíça, na capital. Também foi feita outra ação na Vila Romana, em Aparecida de Goiânia.

Na Vila Romana, houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão de 27 botijões que se encontravam estocados de forma irregular.

No Setor Nova Suíça, houve a apreensão de 31 botijões que também estavam estocados de forma irregular.

As investigações começaram há quatro meses, motivadas por denúncias contra estabelecimentos que comercializavam botijões de gás de forma clandestina, oferecendo risco iminente de explosão.

A operação tem como objetivo interromper a prática do crime insculpido no art. 1º, inciso I da Lei de Crimes Contra a Ordem Econômica e Estocagem de Combustíveis.

Além disso, a ação contou com o apoio de Especialistas em Regulação da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Operação Crepitus: 1° fase foi realizada em fevereiro deste ano

Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor, realizou a primeira fase da Operação Crepitus. Primeiramente, o objetivo é verificar denúncias contra estabelecimentos que comercializavam botijões de gás de forma irregular na capital.

Naquele momento da operação, a ação também contou com o apoio de servidores da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e vistoriou três locais. Primeiramente, um no Jardim Bela Vista, um no Jardim Itaipu e outro na Vila Oliveira.

Acima de tudo, em todos os três locais vistoriados naquele momento foram encontradas irregularidades.

No Jardim Itaipu houve apreensão de 23 botijões que estavam estocados no quintal da residência de um casal, oferecendo risco iminente de explosão. Os outros dois locais foram autuados pela ANP.