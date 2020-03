Pecuária de Goiânia 2020 já tem data para acontecer e shows divulgados

A Pecuária de Goiânia 2020 acontece entre os dias 12 e 24 de maio, no Parque de Exposições Agropecuário de Goiânia, no Setor Nova Vila. Será a 75ª edição do evento, oficialmente chamado de Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, que tem papel importante para um setor que movimenta e muito a economia local e também é sinônimo de festa para quem mora na capital.

Para quem gosta mesmo é de se divertir, pode começar a se programar! Afinal, a Work Show, empresa que é responsável pela parte artística da Pecuária 2020, já divulgou nomes que se apresentarão durante a festa. E, claro, a lista tem grandes estrelas da música sertaneja.

Portanto, só para começar, tem Marília Mendonça, em show que deve ser o primeiro na capital, depois da maternidade. Também estão na lista Wesley Safadão; a dupla Jorge e Mateus, que chega aos 15 anos de carreira, além de Henrique e Juliano.

Além disso, estão confirmados: Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Luiza e Maurílio, Diego e Victor Hugo e Hugo e Guilherme. As datas de cada uma das apresentações ainda não estão confirmadas. Mas só com a listagem de artistas o público fiel da Pecuária de Goiânia já começa a se programar.

A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) também não informou ainda os valores das entradas para Pecuária de Goiânia 2020. Em 2019, os valores para os dias de show foram de R$40 (inteira) e R$20 (meia).

Durante o evento, são promovidas exposições de suínos, leilões e julgamentos de equinos, caprinos, ovinos, e bovinos. Além disso, acontecem palestras e congressos técnicos, assim como estandes comerciais oferecendo ao público entretenimento e tecnologia voltada para pecuária e agricultura.

