Polícia escolta pai e criança desfalecida até hospital de Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Comando de Policiamento Especializado (CPE), realizou a escolta de um pai e uma criança desfalecida até o hospital de Rio Verde. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (4/3).

Conforme informações, a equipe estava em patrulhamento pelo Jardim Goiás quando foi abordada por um pai desesperado, pois seu filho, de 4 anos, estava desfalecido e convulsionando em seus braços.

Diante disso, a equipe desembarcou, prestou os primeiros socorros e isolou o local. Durante o salvamento, os policiais verificaram que havia um objeto obstruindo as vias aéreas da criança, que não respondia aos estímulos e estava com espasmos da convulsão.

Imediatamente, diante da gravidade do quadro clínico do menino, a equipe embarcou com a criança e fez a escolta para que o pai acompanhasse a condução até o hospital municipal.

Quando chegou na unidade de saúde, a criança recebeu o tratamento da equipe médica de plantão e teve seu quadro estabilizado. Ele ficou no hospital para que todos os exames fossem feitos antes de ser liberado para voltar para casa.

Além do caso onde a polícia fez a escolta pai e criança desfalecida até hospital de Rio Verde, outros PMs salvaram um criança engasgada com remédio para gripe, em Anápolis

Policiais militares, em patrulhamento no Setor Vila União, em Anápolis, salvaram um menino de 1 ano que havia se engasgado com remédio para gripe. O caso ocorreu no último dia 13 de julho de 2019. De acordo com a corporação, o bebê estava desfalecido, com os pés frios e corpo arroxeado.

Os PMs se depararam com moradores pedindo socorro e, ao se aproximarem do local, uma mãe, desesperada, segurava no colo o bebê de 1 ano que havia se engasgado. A criança já apresentava olhar “opaco”, pés e boca arroxeados e gelados.

A equipe pediu para a família e os vizinhos presentes no local manterem distância segura, inclusive para facilitar a ventilação do ar. Um dos PMs pegou a criança e realizou a manobra de Heimlich – melhor método pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por um corpo estranho. Depois de quase 1 minuto de manobra, o menino começou reagir e após 2 minutos de atendimento conseguiu voltar a respirar.

Após o salvamento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a menino para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis.