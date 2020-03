Suspeitos de “cortes” de caixas eletrônicos em Águas Lindas são presos

A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo Antirroubo a Bancos (GAB) da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC), conseguiu desarticular uma quadrilha acusada de furto e roubo a terminais de autoatendimento bancário na cidade de Águas Lindas de Goiás. Os integrantes do grupo criminoso faziam os chamados “cortes” de caixas eletrônicos, e numa das situações chegaram a render o segurança de uma agência bancária do município goiano.

Três prisões foram realizadas em diferentes datas. Uma no dia 12 de fevereiro e as outras duas nos dias 2 e 4 de março. As prisões dos três indivíduos acusados de integrar o grupo criminoso contaram também com o apoio do Grupo Tático (GT3).

De acordo com informações da Polícia Civil, os crimes ocorreram, respectivamente, na madrugada do dia 22 de maio do ano passado em uma farmácia situada no Setor Guaíra I; e na madrugada do dia 3 de novembro, em uma galeria localizada no Setor Parque da Barragem, Setor 08, ambos no município de Águas Lindas de Goiás. Na segunda atuação, os suspeitos renderam o segurança do local restringindo sua liberdade enquanto realizavam o “corte” dos cofres dos terminais de autoatendimento bancário.

No dia 11 de fevereiro deste ano, o chefe da associação criminosa havia sido preso, oportunidade em que foram aprendidos materiais que comprovavam a realização dos crimes narrados.

Em continuidade às investigações, uma mulher e dois homens foram presos agora suspeitos de integrar a referida associação criminosa e terem prestado auxílio às práticas criminosas acima citadas.

Além de caso de Águas Lindas, em Abadia de Goiás 4 criminosos que planejavam explodir caixas eletrônicos morreram em confronto com a PM

Em dezembro do ano passado, quatro criminosos morreram em um confronto com a Polícia Militar (PM) na BR-060, em Abadia de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações da época, os policiais avistaram dois veículos em atitude suspeita, sendo um Toyota Corolla e um Chevrolet Corsa, e tentaram fazer a abordagem. Entretanto, os ocupantes dos veículos não obedeceram a ordem de parada e atiraram contra os policiais, empreendendo fuga.

Durante o acompanhamento, o motorista do Chevrolet Corsa perdeu o controle, os suspeitos atiraram novamente contra os militares, que revidaram e atingiram os suspeitos.

Os quatro homens planejavam explodir caixas eletrônicos, tanto que estavam com explosivos caseiros, que foram destruídos pelo Esquadrão Antibombas. Os ocupantes do veículo Toyota Corolla conseguiram fugir.

Além disso, eles também utilizavam coletes a provas de balas, luvas e touca. Com eles, na ocasião, foram apreendidas quatro armas, sendo três pistolas, marreta e alavanca, que seriam utilizadas para explodir os caixas.