Ultrapassagem malsucedida de ônibus deixa 13 feridos, em Porangatu

Um ônibus de viagem interestadual acabou tombando no final da noite da última quarta-feira (4/3), no município de Porangatu, a 408 quilômetros de Goiânia, após tentar ultrapassar dois veículos de carga e não conseguir. A ultrapassagem malsucedida, que ocasionou o tombamento do veículo, deixou 13 pessoas feridas, passageiros do ônibus, incluindo o motorista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na BR-153, em Porangatu, por volta das 23h50 de ontem, quarta-feira.

De acordo com levantamentos preliminares da PRF, o ônibus seguia de Goiânia para Paraupebas, no Pará, quando tentou ultrapassar dois veículos de cargas que seguiam em baixa velocidade em um aclive. Para não bater frontalmente com um veículo que seguia no sentido oposto, o coletivo saiu para o acostamento contrário e tombou na faixa de domínio da rodovia.

Os dois motoristas e 11 passageiros que viajavam no carro tiveram ferimentos leves, eles foram socorridos por unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para uma unidades de saúde local.

Após tombamento por ultrapassagem malsucedida, em Porangatu, ônibus ficou destruído

Apesar de tanto os passageiros do ônibus quanto os motoristas terem saído do acidente, felizmente, com ferimentos leves, o veículo em si ficou extremamente danificado.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal é possível ver o estado em que ele ficou após tombar no acostamento da pista. Um caminhão guincho teve que ser acionada para auxiliar na retirada do ônibus do local.

Veja o vídeo abaixo:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/scbaab4decf6436ab1a1c7096456c4d04′]

Também em Porangatu, acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida, na BR-153

No dia 22 de fevereiro deste ano, um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-153, também no município de Porangatu, no norte goiano.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na época para atender a ocorrência de resgate à vítima de um acidente, que envolveu um carro e um caminhão. O acidente aconteceu na zona rural da cidade, no km 60 da BR-153. Quando chegaram no local, os bombeiros constataram que a vítima era um homem, motorista do veículo de passeio.

Foi solicitado apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu para prestar socorro à vítima.

A equipe dos bombeiros fez o desligamento das baterias dos veículos para evitar risco de incêndio e também efetuou a limpeza da pista, que ficou suja com os destroços dos veículos e do óleo.