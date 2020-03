Vereador de Firminópolis é preso em flagrante durante prática de “rachadinha”

Um vereador de Firminópolis, município a 118 quilômetros de Goiânia, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (5/3) pela prática do crime popularmente conhecido como “rachadinha”. O vereador Rafael Barbosa, do PRP, teria sido surpreendido pela Polícia Civil na praça central de Firminópolis no exato momento em que recebia parte do salário de um superintendente do município, quantia essa exigida para a manutenção dele no cargo comissionado.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Tiago Junqueira, o vereador havia indicado um amigo para ocupar o cargo comissionado de superintendente municipal e estaria exigindo por parte dele o repasse de mais da metade dos vencimentos recebidos mensalmente, o que gira em torno de R$ 2.400. O comissionado, então, repassava o valor de R$ 1.400 e ficava apenas com R$ 1.000.

Ainda de acordo com Junqueira, a prática do crime de concussão, conhecida popularmente como “rachadinha”, está em voga, e tem se tornado uma prática comum na administração pública de todas as esferas.

Vereador de Firminópolis foi flagrado no exato momento em que praticava a “rachadinha”

O delegado Tiago Junqueira informou que o vereador Rafael Barbosa foi preso por volta de meio-dia e meia no exato momento em que recebia do superintendente municipal, indicado ao cargo pelo parlamentar, a quantia combinada na prática ilegal da “rachadinha”.

O flagrante foi feito na praça central da cidade, próximo à Prefeitura de Firminópolis. Segundo o delegado, o comissionado em questão tinha que repassar todo mês o valor exigido pelo vereador para que pudesse ser mantido no cargo.

O vereador vinha sendo investigado há cerca de duas semanas visando apurar a denúncia de divisão de salários. Rafael Barbosa foi preso em flagrante pelo crime de concussão e, atualmente, encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Ele também foi afastado das funções de vereador, e está proibido de manter contato com outro vereador ou com o prefeito do município.

A reportagem do Dia Online segue tentando contato com a defesa do vereador. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.