Funcionário é suspeito de desviar R$ 100 mil de posto de combustível, em Goiânia

Um funcionário foi preso na tarde desta quinta-feira (5/3) suspeito de desviar cerca de R$ 100 mil de um posto de combustível, no Setor Center Ville, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a equipe foi acionada via telefone funcional para verificar a ocorrência de um possível furto. A vítima é o dono do posto de combustível.

Quando os militares chegaram no local, foram recebidos pelo proprietário do estabelecimento que relatou ter sido furtado por funcionários. Há a suspeita de que pelos menos três pessoas estavam envolvidas no esquema.

Conforme informações, o cabeça do esquema fraudulento era o gerente, que tinha acesso privilegiado ao sistema. Os funcionários cometiam uma fraude eletrônica, onde utilizavam uma tela de aferimento para fazer o desvio.

A fraude só acontecia caso o cliente efetuasse o pagamento à vista, em dinheiro, onde o mesmo era destinado a uma conta não entrava no balanço da empresa. O gerente tinha todo o controle da contabilidade do posto.

Na última terça-feira (3/3), dois funcionários já haviam sido presos pela participação no esquema. Nesta quinta-feira (5/3), após verificar as câmeras do estabelecimento e conferir as notas, ficou comprovado o possível envolvimento de outro funcionário.

Informações preliminares apontam que mais de 30 mil litros de combustíveis foram furtados, o que gerou um prejuízo de mais de R$ 100 mil.

Diante dos fatos, o funcionário foi preso e levado à Central Geral de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Além do funcionário suspeito de desviar R$ 100 mil de posto de combustível, outros três foram presos por fraude em postos de gasolina, em Goiânia

Três homens foram presos em flagrante, pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeitos de fraudarem documentação e cadastros em postos de gasolina, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com as investigações, eles faziam grandes abastecimentos e distribuíam de forma irregular na região da Vila Canaã, em Goiânia.

As denúncias foram feitas à polícia por donos de postos de combustíveis. Segundo a apuração, os homens faziam cadastros usando dados de empresas falsas, e assim abasteciam cerca de mil litros por vez. Os combustíveis eram armazenados em um tanque irregular, localizado dentro de um lote, na Vila Canaã.

Os homens foram presos e devem responder por estelionato, receptação, associação criminosa e armazenamento indevido de combustível. A quadrilha foi desarticulada na quarta-feira (4/3), por meio da 5º DP de Aparecida de Goiânia. As investigações foram coordenadas pelo delegado Carlos Levergger.