Justiça denuncia dois policiais e um militar por corrupção em Nova Crixás

Dois policiais civis e um militar de Nova Crixás e Mundo Novo foram denunciados, pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), por corrupção. Além disso, quatro pessoas também sofreram denúncia por receptação.

Os dois policiais civis foram presos. Em contraste, para o policial militar foi cumprido mandado de medida cautelar diversa da prisão.

A denúncia é resultado de operação conjunta do MP-GO com Corregedoria da Polícia Civil, realizada no dia 12 de fevereiro. No momento foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na região de Nova Crixás e 1 em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal.

Os acusados de corrupção e receptação em Nova crixás e Mundo Novo

Inicialmente, Rogério da Silva Nunes, conhecido por Rogerão, Diego Dorival Bessa Alves e Lucas Kaíque Gomes Rodrigues praticaram diversos crimes contra a administração pública.

O grupo atuava desde meados de outubro de 2016. Neste momento, Lucas assumiu o exercício das funções policiais na condição de servidor comissionado cedido pela prefeitura de Nova Crixás para atuar na condição de escrivão.

Segundo denúncia foi formada associação criminosa estável e permanente composta pelos três.

A atuação do grupo valia-se, na maioria vezes, da ausência do Delegado de Polícia lotado nas duas subdelegacias. Eles desviavam valores recolhidos a título de fiança, exigiam dinheiro para colocação em liberdade e se apropriavam de bens apreendidos. Além disso, recebiam vantagem indevida ou aceitavam promessa de vantagem.

Além disso, os três também atuaram em outros delitos de forma individualizada ou com a coautoria de outros indivíduos. Os policiais militares Oseas Maher Barbosa Andrade e Elimar Pereira de Souza também foram denunciados.

Por fim, as investigações apontaram também que Sérgio de Sousa Ferreira e Marcelo Rodrigo de Oliveira praticaram receptação, crime cometido em conexão com os praticados pelos policiais civis e militares, demonstrando certa conivência de integrantes da população com a forma de agir do grupo criminoso.

Valor a ser pago

Ainda de acordo com a denúncia, foi comprovado que os atos de corrupção nas unidades da Polícia Civil da comarca de Nova Crixás afetaram a credibilidade da instituição perante a sociedade.

Consequentemente, na denúncia, o MP-GO requereu a fixação de danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil para Lucas Rodrigues, Rogério Nunes e Diego Alves.