Carro bate em poste e deixa homens presos às ferragens, em Luziânia

Dois homens ficaram presos às ferragens após o carro em que estavam bater contra um poste. O acidente ocorreu neste sábado (7/3), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Com o impacto, a estrutura do serviço de energia elétrica ficou tombada na rua.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), que atuou no resgate das vítimas presas às ferragens, o acidente ocorre no período da manhã. O carro em que os homens estavam bateu de frente com um poste, em uma rua do Setor Novo Gama.

Dentro do carro havia duas vítimas, ambas do sexo masculino, conscientes, presas às ferragens. Após a remoção das ferragens e atendimento pré-hospitalar, os homens foram levadas para o Hospital Regional de Santa Maria. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) também deu apoio à ocorrência.

Além de batida em poste com presos às ferragens, Bombeiros atuam em tombamento em Planaltina

Também neste sábado (7/3), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atuou em uma ocorrência de capotamento na BR-020, em Planaltina. Um caminhão carregado 25 mil litros de gasolina e 5 mil de óleo diesel tombou para fora da pista, causando um congestionamento de aproximadamente 13 quilômetros.

Devido ao vazamento do combustível, o CBMDF e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente, mas no momento do ocorrido chovia no local e a pista estava molhada.

Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e 23 militares atuam no local do acidente. O motorista da carreta, identificado como Juscelino dos Santos Veras, de 40 anos, sofreu apenas um corte no braço esquerdo. Ele não precisou ser levado ao hospital.

Para ajudar no tráfego, as equipes abriram uma faixa reversa no sentido contrário da BR-020. A quantidade de combustível derramado por conta do acidente não foi divulgada pelas corporações.