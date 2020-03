Morre DJ Rikelmy que foi agredido em festa de carnaval, em Goiânia

Morreu no início da madrugada deste sábado (7/3) o DJ Rikelmy Oliveira Lemos, de 19 anos, que foi agredido em uma festa de carnaval. O DJ estava internado desde o dia 24 de fevereiro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Por meio de nota, o Hugo se manifestou e afirmou que houve complicação no quadro clínico do jovem, que já estava em estado gravíssimo.

“O Hospital de Urgências de Goiânia Dr Valdemiro Cruz (HUGO) informa que o paciente Rikelmy Oliveira Lemos, foi a óbito por volta da 1h00 deste sábado, 7, em decorrência de complicação do quadro clínico. O paciente estava internado desde o dia 24 de fevereiro de 2020.”

Mãe passa mal com falsa morte de DJ Rikelmy que foi agredido em festa de carnaval, em Goiânia

Na última terça-feira (3/3), a mãe do DJ Rikelmy passou mal e chegou a desmaiar depois que um funcionário do hospital fez um comunicado errado informando que o jovem havia morrido.

Conforme o boletim do ocorrência registrado pelos familiares, um homem se apresentou como diretor de imprensa do Hugo e disse que o DJ “havia falecido e que a mãe já teria autorizado a doação de órgãos”.

Rikelmy estava em estado gravíssimo e respirava por ventilação mecânica. O quadro permanecia inalterado desde o último dia 28 de fevereiro.

Relembre o caso do DJ agredido

No último dia 24 de fevereiro, Rike Riss, como era conhecido no meio artístico, estava com amigos em uma festa de carnaval quando aconteceu uma briga entre várias pessoas.

Durante a confusão, Rike foi surpreendido com um chute no rosto, que foi desferido por um lutador de taekwondo, Lucas Vieira, de 24 anos. No momento instante, Rike cai e o agressor sai rapidamente do local.

No sábado (29/2), Lucas prestou depoimento à polícia, onde disse que não se lembrava de agredir o DJ. Na última segunda-feira (2/3), o delegado Leandro Pinheiro, responsável pelo caso, descartou a possibilidade de legítima defesa apresentada pelo lutador. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.