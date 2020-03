Paciente que testou positivo para coronavírus no DF está em estado grave

A mulher de 52 anos do Distrito Federal que teve resultado positivo em um teste para o novo coronavírus está em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos, informou hoje a Secretaria de Estado de Saúde.

Em boletim divulgado neste sábado, 7, pela manhã, o órgão explica que a mulher “apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica preexistente”, mas não detalhou qual seria doença.

A paciente segue internada em isolamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte e está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar.

O resultado da contraprova para a presença do Covid-19 ainda é aguardado. As amostras estão em análise no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

A mulher esteve em viagem no Reino Unido e na Suíça e começou a apresentar sintomas em 26 de fevereiro. Com sintomas de febre, tosse e secreções, ela foi atendida na quarta-feira, 4, no Hospital Daher, no Lago Sul. Na quinta, um exame feito no hospital deu positivo para o vírus e ela foi transferida ao HRAN – a unidade está na lista de locais de referência do DF para tratamento da doença.

Até as 16h de sexta-feira, os dados oficiais do Ministério da Saúde indicavam 13 casos confirmados de coronavírus no país. Neste sábado, a secretaria estadual de saúde do Rio de Janeiro confirmou mais um caso. Os dados nacionais serão atualizados às 16h de hoje.

O DF está em situação de emergência no âmbito da saúde pública desde o dia 29 de fevereiro, por conta do risco de pandemia do coronavírus. A medida permite alinhar ações de enfrentamento da doença por 180 dias. A capital segue as recomendações do ministério e monitora a situação diariamente.