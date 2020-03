Tempo em Goiás: Inmet alerta para tempestades neste fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestades para Goiás, neste sábado e domingo, 7 e 8 de março. De acordo com o comunicado, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos, que pode chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para hoje (7/3), a previsão é de dia nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e leste. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro e sudeste. Demais áreas parcialmente nublado a nublado. A temperatura varia de 18ºC a 33ºC.

Já o domingo (8/3), será nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte, leste e centro. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas no sudeste. Demais áreas, parcialmente nublado. A temperatura máxima também fica na casa do 33ºC.

Tempestades podem atingir cinco regiões do estado

Conforme o comunicado, as tempestades podem atingir as regiões Central, Leste, Sul, Norte e Noroeste de Goiás. O alerta, de nível laranja (perigo), também prevê fortes chuvas no Distrito Federal.

Desde o início deste ano, Goiás enfrenta dias chuvosos, com muitos casos de alagamentos de ruas, transbordamentos de rios, queda de árvores e pontes danificadas. No fim de janeiro, o Governo Federal chegou a emitir um alerta de tempestades no estado, com ventos que poderiam variar de 60 a 100 km/h. Segundo a previsão, as chuvas poderiam “impactar severamente” o estado goiano, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As informações foram levantadas pelos seguintes órgãos: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); e Serviço Geológico Brasileiro (CPRM).