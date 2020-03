Após correr e se enfiar em matagal, contrabandista é preso, em Panamá (GO)

Um homem foi preso no início da noite do último sábado (7/3) no município de Panamá, na região sul de Goiás, em posse de um baú carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliados em aproximadamente R$ 700 mil. Ao perceber que seria preso, o homem tentou fugir e se embrenhou num matagal próximo do local da abordagem, mas foi alcançado pelos policiais.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 31 anos, foi preso na BR-153, no município de Panamá. Os policiais abordaram o indivíduo, que conduzia um caminhão, e suspeitaram quando ele, questionado pelos agentes da PRF, começou a apresentar versões contraditórias

Ainda conforme a PRF, o condutor do caminhão, ao perceber que seria preso, saiu correndo e se escondeu em um matagal, mas foi encontrado pela polícia. .

Ao verificar o baú, os policiais rodoviários federais encontraram o compartimento de carga carregado com aproximadamente 14 mil pacotes de cigarros, todos de origem estrangeira. A carga foi avaliada em R$ 700 mil.

O motorista foi preso e juntamente com o veículo foram encaminhados à Superintendência de Polícia Federal em Goiânia.

Além de caso de Panamá, esquema de contrabando de pneus foi desarticulado em Goiânia e Goianira

No dia 3 de março deste ano, a Policia Militar, através do Comando de Operações de Divisas (COD), desarticulou um esquema de contrabando de pneus que causou um prejuízo estimado de R$ 4 milhões em impostos, em Goiás. A operação foi desencadeada numa terça-feira (3/3), nas cidades de Goiânia e Itumbiara.

De acordo com informações divulgadas na ocasião, a associação criminosa é responsável pelo contrabando de aproximadamente 8 mil pneus nos últimos seis meses no Estado de Goiás.

Os produtos ilegais saíam do Paraguai e eram transportados em carretas para o Brasil. Os pneus era escondidos em compartimentos de cargar e, muitas vezes, até instalados nos próprios autocargas para burlar a fiscalização.

Em Goiás, os pneus de origem chinesa era comercializados por até metade do preço, tendo em vista os produtos de origem nacional. Isso gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 4 milhões nos últimos meses aos cofres públicos, pois os envolvidos deixaram de recolher os impostos.

Durante a abordagem, três pessoas foram presas em flagrante, dentre elas está um gestor logístico do esquema criminoso em Goiás, além do motorista paraguaio que tinha chegado em Goiânia com o carregamento ilegal.

Diante disso, os envolvidos foram presos e o caso foi encaminhado para a Polícia Federal em Goiânia.