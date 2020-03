Passageira morre após se envolver em acidente com caminhão, em Goiânia

Uma mulher, de 24 anos, passageira de um veículo, morreu no início da manhã deste domingo (8/3) após se envolver em um acidente com um caminhão na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia II.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), um jovem, de 29 anos, conduzia um veículo Up, cor branca, e levava a jovem, de 24 anos, como passageira.

O veículo trafegava pela Avenida Perimetral Norte, sentido Residencial Goiânia 2, quando o motorista tentou fazer uma conversão na Avenida Pedro Paulo de Souza e bateu contra um caminhão.

O caminhão era conduzido por um homem, de 44 anos, que também trafegava na Avenida Perimetral Norte, porém no sentido contrário, na saída para Nerópolis.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, mas a passageira não resistiu e morreu ainda no local. Já o motorista do veículo, foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

O motorista do caminhão foi submetido aí teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo.

Além da passageira que morreu após se envolver em acidente com caminhão, em Goiânia, um médico também morreu ao bater contra carreta na BR-153

Um médico, de 37 anos, morreu após bater na traseira de uma carreta no início da manhã de quinta-feira (6/2), na BR-153, em Goiatuba, a cerca de 176 quilômetros da capital.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 663, quando a vítima, que conduzia uma caminhoneta, colidiu na traseira do veículo de grande porte.

Os motoristas envolvidos no acidente seguiam no sentido Itumbiara para Goiânia. Com o impacto, o condutor da caminhoneta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) também esteve no local.

Na carreta foi verificado que o disco de tacógrafo marcava, no momento do impacto, a velocidade de 25 km/h. Devido ao grande impacto, a carreta foi arrastada por cerca de dois metros à frente.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Técnica-Científica realizam levantamentos preliminares para definir as causas do acidentes.