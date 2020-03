Após afastamento de Cristóvão Vaz, prefeita de Luziânia anuncia programa contra corrupção

Prefeita de Luziânia, Edna Aparecida Alves, deseja colocar em prática programa contra corrupção no município. Conhecida como Professora Edna, ela apresentou o programa 10 Medidas de Transparência e Austeridade.

Acima de tudo, o objetivo é a criação de instrumentos para prevenir a corrupção no uso dos recursos públicos municipais.

Professora Edna anunciou que o programa pretende iniciar uma gestão que traga benefícios à população local. Além disso, afirma que as medidas garantem ações sejam voltadas para o bem comum e o desenvolvimento da cidade.

Além disso, o Ministério Público de Goiás (MPGO) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o efetivo cumprimento das ações do programa contra corrupção.

Inicialmente, foram requeridas à prefeita:

Número de cargos comissionados existentes e extintos no Executivo;

número de efetivos e de contratados de qualquer forma;

cópia da auditoria realizada em todos os contratos.

O MPGO considerou que a iniciativa é pertinente, sobretudo após o afastamento, no final de fevereiro, do então prefeito Cristóvão Vaz, denunciado por crime de importunação sexual contra servidora do município.

Programa contra a corrupção da nova prefeita de Luziânia vem após afastamento de Cristóvão Vaz

A Justiça afastou o prefeito de Luziânia, Cristóvão Vaz Tormin (PSD), das funções públicas por 120 dias. Consequentemente, a vice-prefeita Professora Edna assumiu o cargo. Ele foi denunciado por importunação sexual contra uma servidora do município.

A decisão foi expedida no dia 19 de fevereiro, e cumprida dois dias depois. Apesar disso, no documento consta que, durante o afastamento, o prefeito afastado continuará recebendo o salário normalmente.

Várias mulheres denunciaram assédios sofridos pelo prefeito. Uma delas disse que vítima em três situações diferentes, sempre quando tentava discutir uma gratificação com o político.

Por fim, em sua denúncia, a servidora disse que o primeiro caso aconteceu em 2016. Na ocasião, narra que entrou em seu gabinete para discutir sobre uma gratificação quando o prefeito “abraçou-a e beijou-a na boca, tocou em seus seios”.