Atirador de boate em Itumbiara é procurado pela Polícia Civil

Um jovem, identificado como Pedro Henrique Silva Soares, é procurado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeito de matar dois seguranças de uma boate, em Itumbiara, na região Sul do estado. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (8/3), após o atirador ser impedido de sair do estabelecimento com um copo. Outras duas pessoas foram baleadas, sendo um frequentador da boate e um outro segurança.

Após o crime, Pedro Henrique fugiu do local em um carro. De acordo com a corporação, ele já é considerado foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro do acusado pode ser feita, em absoluto sigilo, por meio dos telefones (64) 3433-1497, (64) 3431-9072 e o Disk Denúncia 197.

Atirador de boate em Itumbiara teria sido impedido de sair do local com um copo; dois seguranças morreram

As primeiras informações levantadas pelos investigadores foram divulgadas ainda na noite deste domingo, pela 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Itumbiara e 2° Distrito Policial. De acordo com o delegado Vinícius Penna, a confusão teve início ainda no interior da boate, localizada no Centro de Itumbiara, quando o cliente [Pedro Henrique] tentou deixar o ambiente interno do local com um copo.

Ele teria sido alertado por um segurança e neste momento sacou da arma de fogo e começou atirar contra a equipe. Dois seguranças morreram no local, com cinco tiros na cabeça, segundo apontado pela PC. Outro segurança e um cliente da boate foram baleados, mas socorridos com vida pela equipes de socorro.

Testemunhas reconheceram atirador de boate em Itumbiara

Durante as diligências preliminares, foram ouvidas várias testemunhas, que reconheceram Pedro Henrique Silva Soares, frequentador assíduo de festas no local, como o atirador.

Equipes da Polícia Civil, sendo da Divisão de Homicídios da Distrital, auxiliada pelo Plantão da 6ªDRP, realizam, desde que acionados à comparecer ao local dos fatos, inúmeras diligências para localizar o suspeito, que já é considerado pela Polícia Judiciária como foragido.