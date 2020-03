Bebê agredida pelos pais continua em coma, em Goiânia

A bebê de seis meses que foi agredida pelos pais continua internada em coma no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia. Ainda não há previsão de alta e ela respira com ajuda de aparelhos.

De acordo com a unidade de saúde, o estado é gravíssimo. Confira a nota divulgada na manhã desta segunda-feira (9/3) pela assessoria do hospital:

A direção do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI) informa que continua gravíssimo o estado de saúde de S.S.C.S., de seis meses de vida. A paciente deu entrada na unidade no dia 5 de março (quinta-feira), por volta das 11h, vítima de espancamento e maus-tratos e segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do HMI, respirando por aparelhos. Não há previsão de alta.

A menina de seis meses pesada pouco mais de dois quilos e, segundo a médica que atendeu a criança, era o resultado de uma situação prolongada de maus-tratos.

A investigação

De acordo com a Delegada Renata Vieira, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e responsável pelo caso, a Polícia Civil agora deve conversar com vizinhos do casal e funcionários que receberam a criança na unidade de saúde.

Segundo levantamentos nas investigações, a mãe deixava a criança sozinha em casa para ir em bares atrás do companheiro. Os dois seguem cumprindo prisão em flagrante até a conclusão do inquérito.

Conselheiros Tutelares de Trindade acompanham o caso visitaram a criança neste último domingo (8/3), e seguem fazendo constantes visitas até a recuperação.

Relembre o caso da bebê agredida pelos pais que continua em coma, em Goiânia

Uma bebê de 6 meses que foi brutalmente agredida pelos pais está internada no Hospital Materno Infantil (HMI), em Goiânia, e não tem previsão de alta. Com 12 fraturas pelo corpo, o estado de saúde é gravíssimo.

Por meio de nota, o HMI informou que a paciente, vítima de espancamento e maus-tratos, está internada na emergência do Pronto Socorro Pediátrico da unidade de saúde.

A menina foi resgatada nesta quinta-feira (5/3), depois que uma médica do HMI desconfiou da situação e acionou a polícia. Antes, a menina estava em um posto de saúde no setor Laguna Park, em Trindade, na Região Metropolitana da capital.

A bebê de 6 meses está com diversas fraturas pelo corpo, além de queimaduras e um edema cerebral. As lesões são consequências de agressões cometidas pelos pais, que agora estão presos.

O laudo médico oficial feito pelo Instituto Médico Legal (IML) será incluído no inquérito e o casal será indiciado por tentativa de homicídio.

Na tarde da última quinta-feira (5/3), a mãe, de 18 anos, levou a menina em um posto de saúde em Trindade. Devido a gravidade dos fatos, ela foi encaminhada para o HMI, onde a médica suspeitou de maus-tratos.

Diante disso, a Polícia Civil iniciou as diligências e conseguiu efetuar a prisão do casal na sexta-feira (6/3), por tentativa de homicídio contra a criança, que foi diagnosticada com 12 fraturas, queimaduras e edema cerebral.

De acordo com a Delegada Renata Vieira, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), o homem, de 24 anos, negou todas as agressões. Entretanto, a mãe alega que o homem puxou as pernas e braços da menina com força, além de bater a cabeça na madeira da cama.

Conforme relatos da mãe à polícia, na última quarta-feira (4/3) o suspeito chegou bêbado em casa e, como não aguentava o choro da criança, a agrediu novamente enquanto mamava.

Já segundo o pai, as queimaduras pelo corpo da menina foram causadas por respingos de cera de vela quente enquanto a menina estava sendo trocada, pois faltou luz na casa. Segundo ele, a mãe seria responsável pela agressão.

Os dois serão indiciados por tentativa de homicídio, pois é o crime mais grave que pôde ser encaixado, de acordo com a Delegada Renata Vieira.

Uma testemunha relatou à polícia que os dois estão desempregados e a mãe pedia comida e água com frequência na rua onde mora. Como moram de aluguel, a dona já teria até mesmo pedido devolução do imóvel por falta de pagamento.