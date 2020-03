Feira E-cêntrica de publicações independentes acontece na Vila Cultura

Durante dois dias, o público terá um encontro marcado com o universo literário, em mais uma edição da Feira E-cêntrica, que será realizada na Vila Cultural Cora Coralina, nos dias 7 e 8 de março. O evento é gratuito, promovido pela NegaLilu Editora e pela Casa da Cultura Digital.

Assim, serão cerca de cem artistas gráficos, autores e autoras independentes, pequenas editoras e coletivos criativos. Além disso, selos literários, designers e artistas gráficos de diversas partes do Brasil integram a feira, que tem como proposta apoiar à inovação do mercado editorial, a partir de uma postura independente.

A propósito, no encontro, expositores apresentam, para todas as idades, livros especiais, histórias em quadrinhos, zines e artes gráficas. A programação gratuita inclui ainda oficinas, cursos e bate-papos com escritores, editores e pesquisadores, exposições, saraus e lançamentos literários. Além da Vila Cultural, as atividades serão distribuídas também no Centro Cultural da UFG, Evoé Café e ruas do Centro de Goiânia.

O objetivo da feira, que nesse ano de 2020 passa a integrar o projeto “Madalena Caramuru”, é impactar a cadeia produtiva do livro de ponta a ponta. Assim, estimulando a leitura, formando novos autores, motivando a autopublicação. Ademais, buscar a circulação independente para a produção gráfica e literária.

Segundo a coordenadora da E-cêntrica, a escritora e editora Larissa Mundim, além da qualificação de leitoras e leitores, da valorização da autoria e a atualização do papel das editoras, a estratégia também passa pelo combate à invisibilidade da produção gráfica e literária nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Além disso, outro incentivo é o fortalecimento e ampliação da atuação de pessoas racialmente e sexualmente sub-representadas desta cadeia produtiva e busca de alternativas de difusão e comercialização da produção. Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pela e-cêntrica, acesse o site: www.e-centrica.org.

Programação da Feira E-cêntrica

A Feira E-cêntrica começa na sexta-feira (6/3) e acontece em três locais diferentes. Dessa maneira, das 14h às 17h, tem Oficina Peripatética de Escrita Criativa, com Cássia Fernandes (GO) – parte 1, nas ruas do Centro. Além disso, das 14h às 17h também tem Oficina de zine para professores: Publique-se!, com Rico Lopes, no Centro Cultural UFG.

Ademais, no Evoé Café, das 19h30 às 19h30, tem roda de conversa: “Que negócio é esse?”, com publicadores empresários de GO, SP, MG, PE e DF. No mesmo local, a partir das 20h, tem Sarau de abertura da feira e-cêntrica.

No sábado (7/3) todas as atividades acontecem na Vila Cultural Cora Coralina. Das 9h às 12h, tem Oficina de Contação de histórias para crianças, com Juliana Mado (GO). A partir das 11h começa a Feira e-cêntrica de publicações independentes. As atividades vão até às 20h. Além disso, das 14h às 17h, tem oficina de escrita poética, com Lucão (GO). Ademais, das 17h15 às 19h, tem bate-papo com autores: Diversidade, inclusão e acessibilidade.

No domingo (8/3), também da Vila Cultural Cora Coralina, acontece, das 10h às 13h, oficina de zine, com Adriana Mendonça (GO). A Feira acontece das 13h às 20h30. Além disso, durante o dia, das 14h às 17h, tem oficina de Linogravura, com Luiz Antena. Às 18h3o tem lançamento literário coletivo.

A programação completa, com todas as atividades que acontecem na Vila Cultural no sábado e domingo, você acessa AQUI! Neste link também é possível fazer inscrições para as atividades.

SERVIÇO

Feira E-cêntrica

Quando: Sábado e domingo, 7 e 8 de março

Onde: Vila Cultural Cora Coralina – Rua 3 – Centro

Entrada: Gratuita