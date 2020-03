Final de semana marca 32 acidentes e 18 prisões por embriaguez em Goiás

O final de semana foi marcado com 32 acidentes e 18 prisões por embriaguez ao volante em BRs de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram aplicadas 1.022 notificações de multas por infrações diversas.

Em relação as infrações, de sexta-feira (6/3) a domingo (8/3), 101 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança e 76 condutores foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas.

Conforme informações da PRF, nos 32 acidentes registrados nas BRs de Goiás, 23 pessoas ficaram feridas e outras duas morreram.

Acidentes no final de semana e prisões por embriaguez ao volante em Goiás

Durante do final de semana, dezoito motoristas foram autuados por embriaguez ao volante, destes, sete foram presos ao serem abordados em rodovias federais do estado.

De acordo com a PRF, três casos chamaram a atenção dos agentes, pois servem como alerta para que os motoristas tenham consciência sobre o perigo da combinação do consumo de álcool ao volante.

Na tarde de sexta-feira (6/3), um motociclista estava andando em zigue-zague na BR-153, em Rialma. Apesar de se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele estava com forte odor etílico e com fala enrolada. O homem, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda jurou matar os agentes da PRF. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de local.

Os outros dois casos foram registrados em Rio Verde. Durante a noite de sábado (7/3), um homem, de 32 anos, foi encontrado caído ao lado de um carro, no canteiro central da rodovia. Ele estava com lesões no rosto e braços, com as roupas sujas, além de forte odor etílico e confusão mental. O homem não conseguiu fazer o teste de bafômetro, foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes local.

Algum tempo depois, um outro jovem, de 20 anos, sem CNH, foi preso enquanto dirigia um Fiat Palio no perímetro urbano de Rio Verde. Ao ser submetido ao teste de etilômetro, ele foi reprovado com teor alcoólico de 0.83 mg/l. Ele também foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Conforme informações da PRF, os motoristas autuados por embriaguez devem pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de ter o direito de dirigir suspenso por doze meses e mais 7 pontos na carteira. O valor dobra se o caso for de reincidência nos últimos doze meses.