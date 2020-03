Goiânia Mostra de Artesanato reúne 80 expositores de mais de 20 cidades

A capital do estado recebe de 10 a 14 de março, na Casa do Turismo, no Centro, a Goiânia Mostra Artesanato. Assim, a programação inclui exposição de 80 artesãos de mais de 20 municípios do estado. Além disso, com a participação de empreendimentos da economia solidária e produtos da agricultura familiar.

A mostra conta com uma programação diversificada que prevê apresentações culturais, oficinas de artesanato e palestras. Toda a programação é gratuita. A abertura será no dia 10 de março às 9h30 com apresentações do Circo Lahetô e Bloco Coró de Pau. Na sexta-feira (13/3), a Banda Lahetô volta à mostra às 17h30.

O artesanato movimenta uma cadeia econômica que envolve o turismo e promove distribuição de renda. Dessa maneira, Goiás está entre os 10 estados no ranking nacional de venda de artesanato. A idealizadora do projeto, Maria do Cerrado, conta que a mostra nasceu da importância de preservar e valorizar essa manifestação da cultura popular. “O artesanato é uma das formas mais ricas de expressão da cultura e do poder criativo de um povo. É a representação da história de sua comunidade e dos municípios. Além de ter uma dimensão econômica muito relevante, com impacto crescente na inclusão social, geração de trabalho e renda”, comenta.

Esta iniciativa é uma vitrine para a produção diversa e milenar dos nossos artesãos que fazem girar esse setor econômico criativo e solidário. Assim, haverá exposição e venda de artesanatos em palha de milho, cerâmica, fibra de bananeira, capim do brejo, madeira, bambu e reciclados. Também haverá bordados, costura criativa e biscuit. A mostra ainda conta com venda de polvilho, rapadura, conservas de pequi, pimenta, doces cristalizados, mel, frutas e verduras orgânicas.

Programação

Artesãos e todos aqueles interessados em aprender ou aprimorar habilidades artesanais podem participar das oficinas, que serão gratuitas e dispensam inscrições prévias. Assim, na terça-feira (10/3) haverá oficina de palha de milho com Fatinha, e arranjos florais com Waldira Rodrigues. Elas acontecem de 10h às 12h e das 14h às 16h.

Além disso, na quarta-feira (11/3), Carmelito Pereira dará oficina de cerâmica às 9h30 e, Andrey Novais, de pirografia às 14h30. Na parte da manhã de quinta-feira (12/3) haverá oficina de reaproveitamento de vidro com Maria Aline Petterson e às 14h30 de xilogravura, com mestre Guará. Ademais, na sexta-feira (13/3), Valmir Neves oferece oficina de modelagem em cerâmicas às 9h30. Helder Antônio, de reaproveitamento do cerrado às 14h30 e Vânia Cellidonio, de arranjos florais para mesa posta, também às 14h30. Por fim, no sábado (14/3), às 9h3, Mestre Dantas oferece oficina de casinha de papelão.

A mostra também é uma oportunidade para qualificar os artesãos, que poderão participar de quatro diferentes palestras. Dessa forma, na quarta-feira (11/3), às 9h30, Décio Coutinho (Goiânia) fala sobre “economia criativa no contexto do artesanato”.

Além disso, na quinta-feira (12/3), no mesmo horário, a Goiânia Mostra de Artesato terá uma palestra sobre “como acessar serviços financeiros digitais para artesãos”, com Haroldo Mendonça (Brasília) e, às 14h30, sobre “como utilizar a matéria prima do baru para o artesanato e a alimentação, com Jesiel Campos (Brasília). Ademais, na sexta-feira (13/3), também às 9h30, professora Giovanna Tavares (Goiânia) fala sobre “a importância do turismo para o artesanato”.

Serviço – Goiânia Mostra de Artesanato

Quando: 10 a 14 de março

Onde: Casa do Turismo – Avenida Tocantins com Rua 30, nº839 – Centro

Entrada: Programação gratuita