Goiânia recebe curso sobre tratamento de dores crônicas e transtornos do sono

Nesta sexta-feira (6/3) e sábado (7/3), Goiânia receberá um curso que aborda o tratamento de dores crônicas e transtornos do sono em adultos e crianças. O curso descreve os fundamentos para capacitar profissionais para diagnosticarem e tratarem as doenças. A carga horária do curso é de 16 horas e será ministrado na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia.

O curso é teórico e foco é inter e multidisciplinar. Dentre as informações apresentadas no curso, estão estratégias farmacológicas; o uso da termografia infravermelha; leitura de imagens TC e RM; estimulação elétrica transcutânea (TENS); estimulação sonora cerebral (neuroplasticidade); bloqueios infiltrativos para diagnóstico diferencial, confecção e placas para apneia obstrutiva.

Os interessados no curso ainda terão acesso a conteúdos como:

O cérebro e os novos mecanismos da DOR (Circuitos Neuronais e Plasticidade);

Síndromes Dolorosas (Dores Nociceptivas, Neuropáticas, Mistas e Psicossomáticas);

Síndromes Temporomandibulares e Disfunções auditivas;

Fisiopatologia do Sono;

Correlações: Débito do Sono – Declínio Imunológico, Depressão, Cardiopatias, Obesidade, entre outras;

Bruxismo do Sono e Oclusão de proteção (Fundamentos para Reabilitação Oral);

Apneia Obstrutiva do Sono (Oxigenação Corporal e Cerebral);

Entre outros.

Tratamento e prática

Em relação ao tratamento de dores crônicas e transtornos do sono em adultos e crianças, serão abordados assuntos de farmacologia aplicada à dor crônica, patologias do Sono e distúrbios neurológicos; nutracêuticos, suplementos e medicamentos biológicos; acupuntura termo guiada; neuroplasticidade – Princípios e Aplicações Clínicas; entre outros.

Na prática clínica demonstrativa, os profissionais terão acesso a uma demonstração de atendimento clínico inicial em pacientes; treinamento para aplicação da termografia infravermelha; aplicação de tens e laser em pacientes; colocação de placas interoclusais para roncopatia, entre outros.

Roberto Maciel ministra curso que aborda tratamento de dores crônicas e transtornos do sono, em Goiânia

O curso teórico “dor crônica, medicina do sono e neuroplasticidade” é ministrado pelo cirurgião-dentista Roberto Maciel, que é especialista em prótese dental e disfunções e dores orofaciais.

Roberto Maciel ainda é orador de conferências, cursos teóricos e clínicos sobre oclusão, DTMs, dores orofaciais e distúrbios do sono no Brasil e outros 35 países.

Ele é autor de quatro livros, sendo: Oclusão e ATM (1996); ATM e dores craniofacias” (2002); Bruxismo (2010); e Dor Orofacial – Diagnóstico por Termografia Infravermelha (2015). Além disso, ainda é colaborador em dez livros de odontologia.