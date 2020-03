Liberado motorista envolvido em batida que matou professora, em Goiânia

O motorista do carro envolvido em uma batida com um caminhão, que matou a professora de educação física Mariana Alves Marques, de 24 anos, foi liberado pela Justiça na tarde desta segunda-feira (9/3), após passar por audiência de custódia. Breno José Marques, de 29 anos, estava preso desde o domingo (8), dia do acidente, ocorrido na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia.

Em audiência, a defesa de Breno negou que ele estivesse bêbado no momento do ocorrido. Ele ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). No mesmo, dia, de acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), ele foi submetido ao teste do bafômetro e após constatada a embriaguez, Breno foi encaminhado para a delegacia.

Imagens divulgadas nesta segunda-feira (9/3), pela Dict, mostram o exato momento da batida. Reveja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s763e780205b0404efa42cacdda629a7d’]

Batida entre carro e carreta mata professora, em Goiânia; motorista chegou a ser preso

O acidente ocorreu no domingo (8/3), na Avenida Perimetral Norte, no Setor Goiânia II. O motorista, a professora e uma outra jovem voltavam de uma festa no momento da batida. Breno conduzia um veículo Up, cor branca, e levava Mariana Alves Marque, de 24 anos, como passageira, e uma amiga dela. Mariana deixou um filho de 3 anos.

O carro de passeio tentou fazer uma conversão na Avenida Pedro Paulo de Souza e bateu contra um caminhão, que era conduzido por um homem de 44 anos. O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer as vítimas, mas uma das passageiras não resistiu e morreu ainda no local. Já o motorista do veículo e a outra jovem ficaram feridos.

Após ser socorrida, a outra jovem relatou à polícia que o motorista do carro estava em alta velocidade. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

A polícia acredita que as imagens ajudam a esclarecer a dinâmica do acidente, mas ainda não é possível apontar o responsável pelo acidente. O caso continua sendo investigado.