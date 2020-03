Mercadorias sem nota fiscal avaliadas em meio milhão são apreendidas em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (9/3), mercadorias sem nota fiscal avaliadas em meio milhão de reais, na BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás.

De acordo com a PRF, as mercadorias estavam em um ônibus de turismo, que foi parado em uma abordagem de rotina. O veículo transportava 36 passageiros e saiu de São Paulo com destino à Teresina, no Piauí.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais encontraram dezenas de caixas de mercadorias que estavam escondidas no bagageiro do veículo.

Entre os produtos apreendidos estão fones de ouvido, caixas de som, receptores para TV e aparelhos celulares. O valor está estimado em R$ 500 mil em mercadorias, sendo R$ 200 mil somente em celulares.

Os passageiros do ônibus afirmaram que as encomendas eram feitas por comerciantes do Piauí. Entretanto, ninguém assumiu a propriedade da mercadoria.

Diante dos fatos, todos os produtos foram apreendidos e encaminhado para a Receita Federal.

Além das mercadorias sem nota fiscal avaliadas em meio milhão apreendidas na BR-153, contrabando de pneus causa prejuízo de R$ 4 milhões em impostos, em Goiás

A Policia Militar, através do Comando de Operações de Divisas (COD), desarticulou um esquema de contrabando de pneus que causou um prejuízo estimado de R$ 4 milhões em impostos, em Goiás. A operação foi desencadeada na terça-feira (3/3), nas cidades de Goiânia e Itumbiara.

De acordo com informações, a associação criminosa é responsável pelo contrabando de aproximadamente 8 mil pneus nos últimos seis meses no Estado de Goiás.

Os produtos ilegais saíam do Paraguai e eram transportados em carretas para o Brasil. Os pneus era escondidos em compartimentos de cargar e, muitas vezes, até instalados nos próprios autocargas para burlar a fiscalização.

Em Goiás, os pneus de origem chinesa era comercializados por até metade do preço, tendo em vista os produtos de origem nacional. Isso gerou um prejuízo de aproximadamente R$ 4 milhões nos últimos meses aos cofres públicos, pois os envolvidos deixaram de recolher os impostos.

Durante a abordagem, três pessoas foram presas em flagrante, dentre elas está um gestor logístico do esquema criminoso em Goiás, além do motorista paraguaio que tinha chegado em Goiânia com o carregamento ilegal.

Diante disso, os envolvidos foram presos e o caso foi encaminhado para a Polícia Federal em Goiânia.