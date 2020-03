Motorista parte carro ao meio após desviar de buraco, em Cirilândia

Um motorista invadiu uma casa e deixou o carro partido ao meio após tentar desviar de um buraco na principal avenida de Cirilândia, no Distrito de Santa Isabel. Informações preliminares apontam que ele estava em alta velocidade e ao tentar fazer o desvio, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e invadiu a residência. O homem foi socorrido em estado grave.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo (8/3). Testemunhas relataram que o carro seguia em alta velocidade pela avenida José Maria de Freitas, quando o motorista perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um buraco. Antes de subir na calçada de uma residência, o carro bateu um árvore. Com o impacto, o veículo se partiu ao meio.

Motorista de carro partido ao meio após desviar de buraco estava bêbado, diz PM

Ainda conforme as primeiras informações, no momento do acidente, o motorista do carro não usava cinto de segurança e ficou gravemente ferido. Ele transportava uma passageira, que também ficou ferida, mas apresentada quadro de saúde estável. Ambos foram resgatados por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ceres.

Levantamentos da Polícia Militar apontam que o motorista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava bêbado. Latas de cerveja foram encontradas nas partes do carro.

Na unidade de saúde, a passageira foi ouvida e relatou à polícia que ela e o marido estavam e uma festa na noite anterior ao acidente. Ela confirmou que ambos ingeriram bebidas alcóolicas e tudo ocorreu no momento em que voltavam para casa.

Mais de 15 motoristas bêbados são presos em Goiás no fim de semana

De acordo com balanço operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), este fim de semana foi marcado com 32 acidentes e 18 prisões por embriaguez ao volante em BRs que cortam Goiás. Neste período foram aplicadas 1.022 notificações de multas por infrações diversas, sendo que 101 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança e 76 condutores foram flagrados fazendo ultrapassagens proibidas.