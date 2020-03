Mulher passa por parto improvisado dentro do carro em Planaltina de Goiás

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) realizou, no último sábado (7/3), um parto improvisado, em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

Uma mulher em trabalho de parto, junto do seu companheiro, estavam a caminho do hospital para realizar o nascimento do bebê. Apesar disso, não deu tempo ela entrou em trabalho de parto ainda dentro do carro.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros já encontrou a gestante em trabalho de parto no interior do veículo.

Consequentemente, os bombeiros iniciaram os procedimentos de assistência ao parto conforme protocolo de Atendimento Pré Hospitalar. Ou seja, foi feito um parto improvisado dentro do carro.

O bebê, uma garota, nasceu com sinais vitais normais. Além disso, ele foi levado juntamente com a mãe para o hospital municipal Santa Rita para cuidados médicos. Por fim, os dois passam bem.

Além do parto improvisado, grávida morre a caminho do parto após ambulância capotar na BR-153

Além do parto improvisado que aconteceu em Planaltina de Goiás, na noite do último domingo (8/3), uma grávida morreu após a ambulância em que estava capotar várias vezes na BR-153, em São Luiz do Norte, no Norte de Goiás.

Acima de tudo, ela estava a caminho de uma unidade de saúde de Ceres. Ela daria à luz uma menina. O bebê também morreu no acidente.

Além disso, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista da ambulância relatou que uma carreta que seguia no sentido contrário, invadiu a pista e, para não colidir frontalmente, ela desviou o carro para o acostamento.

Ao voltar a ambulância para a faixa de rolamento, a condutora acabou perdendo o controle da direção e o veículo capotou várias vezes.

Além disso, durante o capotamento, a grávida foi arremessada para fora da ambulância. Ela também morreu local. Ela estava acompanhada pelo marido, que sobreviveu. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Saúde em Ceres.

Por fim, a grávida foi identificada como Lucélia Moreira de Araújo, e tinha 42 anos.