Museu Zoroastro Artiaga: exposição traz curiosidades sobre Goiânia

O Museu Zoroastro Artiaga (Muza) recebe, a partir do dia 6 de fevereiro, a exposição “1957-1966 – Uma década no museu estadual”. Assim, o objetivo é trazer ao público curiosidades e informações sobre Goiânia. O resultado é uma parceria do Muza com o curso de bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Goiás.

Durante uma semana, dez alunos matriculados na disciplina “Tópicos de Museologia II – Arquivo, curadoria e comunicação museal” transformaram o local em um verdadeiro laboratório. Dessa forma, realizaram a curadoria e pesquisa de documentos da segunda década de existência do Museu, período compreendido entre 1957 e 1966.

Os documentos, que foram digitalizados , poderão ser vistos até o dia 6 de março. Orientados pela professora Darlen Priscila Santana Rodrigues, os alunos selecionaram registros que contam os primeiros acontecimentos da capital, entre eles os primeiros casamento, velório e catástrofe. Além disso, o visitante poderá também consultar documentos que falam sobre a cultura popular de Goiás. Ademais, há informações sobre as coleções de taxidermia de José Hidasi, professor e taxidermista húngaro que fixou residência em Goiás e fundou o Museu de Ornitologia de Goiânia.

A professora Darlen ressalta que a parceria com o Muza possibilitou que os conhecimentos teóricos da disciplina fossem colocados em prática. “A exposição é resultado do funcionamento do museu como laboratório. Alunos da museologia e inclusive de outros cursos puderam aplicar a teoria na prática. Através dessa iniciativa, a sociedade poderá conhecer mais sobre a história de Goiânia, do museu e da cultura popular/material em Goiás”.

Mais sobre o Museu Zoroastro Artiaga

O Museu Zoroastro Artiaga é uma unidade da Secretaria de Cultura (Secult Goiás), e funciona na Praça Cívica. Assim. tem atendimento gratuito de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.

O Museu Zoroastro Artiaga foi criado em 6 de fevereiro de 1946, pelo Decreto Lei n. 383. Asssim, as primeiras coleções do museu foram formadas a partir do mostruário da Exposição Permanente de Goiás (Escola Técnica de Goiás, 1942), e outros objetos expressivos da cultura e história do Estado de Goiás, que foram doados por Acari dos Passos de Oliveira, Joaquim Machado Araújo, Orlando Ribeiro e Zoroastro Artiaga. Desde então novos objetos foram agregados às coleções do acervo do museu, que hoje conta com mais de quatro mil peças.

O local passou por uma ampla reestruturação institucional e museográfica. Dessa forma, de 1999 a 2003, foram restauradas as fachadas do museu, telhados, calhas, instalações hidráulicas, com melhorias na ventilação e controle de luminosidade. Além disso, formulou-se um programa de catalogação digital de acervos de museu, concebido e executado por sua equipe técnica.

Os circuitos da nova museografia descrevem: a história da terra, formação geopolítica de Goiás, fósseis, pré-história, a paisagem natural com uma coleção de taxidermia, arqueologia e mineração colonial, e outros aspectos de ocupação e transformação do território goiano. Além disso, a etnologia indígena, navegação do Araguaia, arte sacra, folclore, a imprensa goiana, cinema e fotografia, mineralogia e artes industriais.

Ademais, o museu também conta com o Auditório Henrique Silva, de 90 lugares, laboratório de restauração, reserva técnica e a Biblioteca Regina Lacerda, especializada em história de Goiás.

Serviço

“1957-1966 – Uma década no museu estadual”

Quando: De 6 de fevereiro a 6 de março

Onde: Museu Zoroastro Artiaga – Praça Cívica – Setor Central

Horário: De terça a domingo (De terça a sexta-feira, das 8h às 18h | Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h)

Entrada: Gratuita