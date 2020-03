Sobe para 14 o número de casos suspeitos de coronavírus em Goiás

Subiu para quatorze o número de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) em Goiás. A atualização foi feita pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (9/3). Os casos são dos municípios de Anápolis, Goiânia, Goianésia, Silvânia e Vianópolis.

Até a última sexta-feira (6/3), o número oficial divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) era de quatro casos suspeitos, mas até esta segunda-feira (9/3) secretarias municipais divulgaram novos casos em suas cidades.

Em Goianésia, um novo caso foi registrado hoje e, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou e afirmou que já está acompanhando o caso. O possível infectado pela doença seria um jovem que esteve em viagem aos Estados Unidos. A família foi colocada em quarentena até que seja divulgado o resultado do exame, que deve sair nas próximas 72 horas.

Apesar do aumento de casos suspeitos, não há nenhuma confirmação em Goiás. Outras 14 suspeitas também já foram descartadas.

No Centro-Oeste, o número de casos suspeitos de coronavírus é de 66, sendo 41 suspeitas no Distrito Federal, 6 em Mato Grosso e 6 em Mato Grosso do Sul.

Registro de casos suspeitos de coronavírus em Goiás durante final de semana

Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia, registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus, na sexta-feira (6/3). De acordo com as primeiras informações, o paciente está em observação no isolamento de um hospital particular da cidade, até a confirmação do exame. Se trata de um homem, que passou uma semana nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil no dia 25 de fevereiro.

O paciente deu entrada no Ânima Centro Hospitalar, com sintomas respiratórios leves e febre. Após a internação a unidade de saúde acionou a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa). Em nota, a pasta informou que a Vigilância Epidemiológica já monitora o caso desde a madrugada de sábado (7/3).

Silvânia

No último domingo (8/3), a secretaria Municipal de Saúde de Silvânia divulgou, uma nota oficial confirmando a internação de uma mulher com suspeita de coronavírus em uma unidade hospitalar do município. A pasta informou que a paciente foi internada no sábado (7/3), e tem sintomas compatíveis com o COVID-19 (coronavírus). A mulher, que já foi encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, esteve recentemente em países europeus.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Silvânia, já foram coletadas amostras da paciente para análise.

A pasta disse ainda que as medidas de controle foram tomadas, e que o núcleo de vigilância está contactando os novos contatos e monitorando. Por fim, na nota oficial, a Secretaria informar medidas de prevenção para se proteger do vírus.